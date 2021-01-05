【減肥大作戰】網傳GM節食減肥法一周減18磅　中醫拆解餐單利弊：氣血虛弱人士會頭暈

▲ 近期網上瘋傳GM節食減肥法一周可減18磅

減肥是不少女士的終生事業。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁指，近期網上瘋傳GM Diet減肥方法（美國通用汽車公司General Motors為員工研發的減肥餐單），號稱不用做運動，單靠調節飲食，聲稱一星期可減8公斤（約17.6磅），被稱為「奇蹟食譜」。到底是否人人適合？梁醫師以中醫角度拆解GM餐單的利弊，以及適用對象。

GM Diet食譜

第1日：只吃水果，例如蘋果、橙、西瓜、奇異果，但不包括香蕉，配合8至12杯清水。

第2日：只吃蔬菜，例如沙律、青瓜、椰菜花、薯仔、番薯等，配合8至12杯清水。

第3日：只吃水果及蔬菜，但不能吃薯仔，配合8至12杯清水。

第4日：只吃香蕉和牛奶，一天可吃8至10條香蕉和4杯牛奶，配合8至12杯清水。

第5日：食用指定份量的雞/牛/魚肉及6個番茄，配合12至15杯清水。

第6日：食用指定份量的雞/牛/魚肉及蔬菜，配合8至12杯清水。

第7日：只吃糙米及蔬菜，飲用果汁幫助身體排毒。

每天飲用的奇蹟湯：由椰菜、紅蘿蔔、洋蔥、番茄、青椒、檸檬、橄欖油及水等煲成。

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中醫：餐單非人人適合

梁醫師對GM減肥餐單有以下看法：

以蔬菜及水果作為主要食物：短期內攝取大量纖維、水分，有助促進腸胃蠕動，增加排便。



「奇蹟湯」：近似手術前清腸胃湯，在手術一星期前開始飲用，以作清腸胃之用。由於湯只用蔬菜煲成，若屬濕熱體質，適量飲用有助紓緩濕熱情況。若是氣血虛弱或陽虛體質人士，多喝此湯會進一步耗傷氣血，出現頭暈、疲倦乏力、心悸、怕冷等症狀。

梁醫師提醒，此減肥食譜不適合每天使用，亦非人人適合，要按各人體質的情況使用， 適可而止。若有疑問，宜諮詢醫生、營養師或註冊中醫師意見。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

▲ 註冊中醫師梁尹倩

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責任編輯：黃泳欣