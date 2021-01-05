【苛刻老婆】惡妻虐夫18年只准食白飯做廳長　2兒成年後一招代父出頭

▲ 台灣一名妻子虐待丈夫長達18年，只為丈夫預備白飯醫肚，並要他做廳長。

夫妻相處有賴雙方用心經營、彼此磨合，關係才能長久下去。台灣一名妻子婚後對丈夫非常苛刻，只為他預備白飯醫肚，並要他做廳長，虐待丈夫長達18年後，卻離家出走失去聯絡。二人的兩名兒子成年後，代父出頭控告媽媽。

只給白飯 長睡客廳梳化

綜合台灣傳媒報道，新北市一名黃姓女子與劉姓丈夫結婚後，不僅沒有善待另一半，而且處處表現苛刻。夫妻結婚18年來，黃女只給丈夫吃白飯，沒有預備其他配菜，又只准他睡客廳沙發。

黃女於結婚18年後在2007年離家出走，不顧殘障丈夫及兩個兒子，從此音訊全無，拋下了家庭。她的丈夫於去年1月13日不幸離世，兩個已成年的兒子決定為父親出頭，大義滅親把媽媽告上法庭，向法院提出生母「繼承權不存在」，獲法院判決勝訴。

懷胎兩個月結婚 兒子非親生

據判決書指出，黃女在婚後3天即向家人坦承已懷孕兩個月，而孩子並非劉男親生。黃女除了在生活上刻薄丈夫外，更取去劉男的薪金、殘障津貼等，只餘下每月1500台幣（約420港元）給他買早餐。即使劉男受傷時，黃女也拒絕探望，甚至在婚後不久提出要賣房子。

黃女離家出走後，劉男於2011年申請離婚，本想控告妻子，但礙於打官司費用龐大，最後還是撤回起訴。不過，當時訴狀中寫明黃女有「重大虐待或侮辱之情事」，劉男才以起訴方式終止婚姻關係。

新北地方法院審理後，認為黃女對丈夫的行為已構成重大虐待，加上劉男生前曾向家人透露，不欲黃女繼承他任何遺產，因此判決黃女繼承權不存在。

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責任編輯︰王明芳