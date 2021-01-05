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【強制檢測】瑪嘉烈醫院籃球場增設流動採樣站　吉慶圍居民今起可到元朗社區中心免費檢測

社會 12:59 2021/01/05

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政府今日（5日）下午2小時起，於瑪嘉烈醫院籃球場（鄰近J及K座）增設流動採樣站。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，因應瑪嘉烈醫院日間病房（EG病房）爆疫，政府昨日將該病房列入強制檢測範圍。政府今日（5日）下午2小時起，於瑪嘉烈醫院籃球場（鄰近J及K座）增設流動採樣站，為該院的工作人員、訪客及病人提供免費檢測服務。採樣站開放至1月8日（星期五），服務時間由早上10時至晚上10時。

鑑於近日在元朗錦田鄉吉慶圍出現多宗確診個案，由今日（5日）開始，設於元朗市東社區會堂的社區檢測中心亦會為吉慶圍居民提供免費檢測服務，暫定至1月7日（星期四）。社區檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。

檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。須接受強制檢測的人士，須妥善保存相關紀錄。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

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責任編輯：陳子謙

瑪嘉烈醫院 新冠肺炎疫情

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