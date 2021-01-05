【爺孫戀】一見鍾情展開猛烈追求譜爺孫戀　72歲富豪娶26歲選美小姐

▲ 美國一名72歲富豪高調迎娶越南26歲選美小姐，譜出爺孫戀。

年齡不是愛情的界限！越南一名26歲選美小姐透過IG認識美國一名72歲富豪，二人相見後均對對方留下深刻印象，富豪更展開猛烈追求，近日二人高調訂婚，譜寫相差46歲的爺孫戀，預計今年將於美國舉辦婚禮。

▲ 相差46歲的爺孫戀終修成正果。（cokimngan IG）

據越南媒體《eva.vn》報道，26歲的越南選美小姐Co Ngan透過社交媒體Instagram認識美國一名72歲美國富豪Wynn Katz。後來，從事時尚範疇工作的Wynn出差到越南，相約Co到餐廳見面後，Wynn隨即墮入愛河。二人對對方均留下深刻的印象，Wynn表示，

通常女性習慣保持窈窕的身形而害怕進食，但她卻喜愛食物。

他認為Co擁有美麗的外表及聰明的頭腦。而Co則認為男方非常體貼又熱心。

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富豪一次見面後愛上對方

Wynn與Co第二次見面時，發現自己已經深深愛上女方，直接對她表白，並希望二人以結婚為前提交往。面對Wynn的表白，Co不知所措︰

我的腦子一片空白，不知道怎麼回答他。畢竟時間太短了，我還需要考慮一下。

於是，她拒絕了Wynn的追求。

展開猛烈追求抱得美人歸

然而，Wynn繼續鍥而不捨地追求，並答應若交往會給予「你想要的一切」。後來，Wynn不但教授她經商的秘訣，更帶同她展開一場多國旅行，遊歷多個國家。在Wynn的猛烈追求下，Co最終點頭接受相差46歲的爺孫戀。及後，二人展開一段「遠距離戀愛」。

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譜出相差46歲爺孫戀

在去年6月，Wynn已在首爾向她求婚，日前在胡志明市一間酒店高調舉辦訂婚儀式，預料今年將會到美國舉行婚禮。儘管爺孫戀相差46歲，也受到外界質疑，但二人的愛情仍獲得雙方的家人支持。

不少人質疑Co因貪圖男方身家而結婚，她無懼地直言︰「作為現代女性，誰會想和軟弱又失敗的人一起生活？」

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責任編輯︰王明芳