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【得獎作品】第二屆全港小學生中文作文大賽 - 小四組別

教育 11:00 2021/01/05

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《香港經濟日報》TOPick新聞 x 香港教育專業人員協會

第二屆全港小學生中文作文大賽

以下是小四組別得獎作品：
冠軍：潘一諾 (玫瑰崗學校)
亞軍：蔡佩旂 (聖公會聖彼得小學), 蔡思齊 (屯門官立小學)<排名不分先後>
季軍：黃冠喬 (香港培正小學), 鍾旻諭 (香港培正小學)<排名不分先後>

作品欣賞

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    +4
    +3

優異獎：(排名不分先後)

周士濠 (順德聯誼總會胡少渠紀念小學) 邱綽心 (聖公會聖彼得小學) 
廖嘉楠 (嘉諾撒聖方濟各學校) 陳卓遙 (香港培正小學) 
李彥臻 (聖公會仁立紀念小學) 楊歡馨 (彩雲聖若瑟小學)
吳梓君 (香港培正小學)  歐陽皓 (軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)) 
何妡澄 (海壩街官立小學) 鄒子蕎 (鄭任安夫人千禧小學)

作品欣賞

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    +9
    +8

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