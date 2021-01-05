【得獎作品】第二屆全港小學生中文作文大賽 - 小四組別
教育 11:00 2021/01/05
《香港經濟日報》TOPick新聞 x 香港教育專業人員協會
第二屆全港小學生中文作文大賽
以下是小四組別得獎作品：
冠軍：潘一諾 (玫瑰崗學校)
亞軍：蔡佩旂 (聖公會聖彼得小學), 蔡思齊 (屯門官立小學)<排名不分先後>
季軍：黃冠喬 (香港培正小學), 鍾旻諭 (香港培正小學)<排名不分先後>
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優異獎：(排名不分先後)
|周士濠 (順德聯誼總會胡少渠紀念小學)
|邱綽心 (聖公會聖彼得小學)
|廖嘉楠 (嘉諾撒聖方濟各學校)
|陳卓遙 (香港培正小學)
|李彥臻 (聖公會仁立紀念小學)
|楊歡馨 (彩雲聖若瑟小學)
|吳梓君 (香港培正小學)
|歐陽皓 (軒尼詩道官立小學(銅鑼灣))
|何妡澄 (海壩街官立小學)
|鄒子蕎 (鄭任安夫人千禧小學)
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