【得獎作品】第二屆全港小學生中文作文大賽 - 小四組別

《香港經濟日報》TOPick新聞 x 香港教育專業人員協會

第二屆全港小學生中文作文大賽

以下是小四組別得獎作品：

冠軍：潘一諾 (玫瑰崗學校)

亞軍：蔡佩旂 (聖公會聖彼得小學), 蔡思齊 (屯門官立小學)<排名不分先後>

季軍：黃冠喬 (香港培正小學), 鍾旻諭 (香港培正小學)<排名不分先後>

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優異獎：(排名不分先後)

周士濠 (順德聯誼總會胡少渠紀念小學) 邱綽心 (聖公會聖彼得小學) 廖嘉楠 (嘉諾撒聖方濟各學校) 陳卓遙 (香港培正小學) 李彥臻 (聖公會仁立紀念小學) 楊歡馨 (彩雲聖若瑟小學) 吳梓君 (香港培正小學) 歐陽皓 (軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)) 何妡澄 (海壩街官立小學) 鄒子蕎 (鄭任安夫人千禧小學)

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