【多元教育】周大福教育集團30億發展多元教育 與英國百年寄宿學校合作引入頂尖學府

▲ 周大福教育集團宣佈投放30億發展多元教育。（周大福教育集團提供）

周大福教育集團宣佈投放30億發展多元教育，以「EDUMAKER」作為理念，冀在大中華區引入頂尖學府。集團將與英國著名寄宿學校Benenden School合作，打造幼兒至12年級雙語學校，首間學校預計於2023年下旬於大灣區落成啟用。

與英國著名寄宿學校合作

英國著名寄宿學校Benenden School人才輩出，包括英女皇伊利沙伯二世及愛丁堡公爵菲臘親王的獨生女安妮公主、約旦公主巴斯瑪‧賓特‧阿里，以及丹麥公主本尼迪克特等。學校的創新思維及全方位綜合教育方法廣受認同。

Benenden School校董會主席The Hon Anna Birkett表示，深信在與周大福教育集團的合作下，全新的Benenden School能充份體現原有的教育理念，以及創造無限可能。

投30億發展多元教育

周大福教育集團副主席及集團行政總裁鄭志剛表示，希望建構一個獨特的協同教育生態系統，致力連繫不同的持份者及眾多資源，從而推動幼兒至12年級教育及持續發展。集團將於未來數年投資逾30億港元發展香港及大中華多個教育項目。

過往集團曾推動不同教育項目，如舉辦教育領袖研討會暨午宴，邀請美國哈佛大學教育研究院的Project Zero團隊分享研究成果，並與逾百位國際及本地教育領袖交流教學經驗及想法。

此外，集團亦幫助維多利亞教育機構發展幼兒教育課程，在疫情期間實行混合式教學，將傳統畢業典禮及親子同樂日移至線上舉行，吸引合共逾8,500名參加者線上出席，反應熱烈，獲一眾家長、校長、教職員和維多利亞教育機構大家庭其他成員的鼎力支持。集團未來將繼續投放資源於科技創新發展用以教學及其他學校活動。

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責任編輯：王明芳