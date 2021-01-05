【孕婦寫真】原子鏸拖摩洛哥老公拍孕照　Marsha懷胎6月每日做瑜伽

▲ 原子鏸依然甚fit。

原子鏸（Marsha）9月宣布跟摩洛哥籍丈夫Mehdi El Ajimi「一索得男」，預產期將於今年3月的Marsha趁大肚留倩影，跟老公一同影孕照。雖然Marsha腹大便便，但體態依然纖瘦，肥肚不肥身。

懷孕超過六個月的Marsha，表示已沒有早期的妊娠不適，現時感覺良好，惟每次飽肚時會有「頂住」感覺。

她說：「個肚愈來愈大，食飽更加覺得像頂住，抖不到氣，要趴在床休息，所以我食量沒有特別多，同以前差不多，但晚餐不會食太多。」

▲ （攝影：Yours Memory）

Marsha透露亦有一直做瑜伽及散步，每日差不多做兩、三小時運動，她說：「本身喜歡做運動，不想自己好腫，日日都有運動，其實我做完瑜伽後，發覺（BB）在肚裡郁好多，好像在肚裡做瑜伽。她指老公亦支持自己做瑜伽。

疫情肆虐，陀B的Marsha亦格外小心。她說：「去街返屋企第一時間洗手、沖涼。」

▲ （攝影：Yours Memory）

問到身在美國的媽媽鄭佩佩可有緊張她懷孕？Marsha說：「媽咪沒特別緊張，不過我們每日都會電話聯絡，她在美國好少出街，由二家姐照顧，我生完後一定會帶小朋友去美國見她。當然想媽媽在身邊，但冇辦法。

說到中文名，她指媽咪沒要求，中文名給回她跟丈夫去想，如果不由爹哋決定，他會不開心。

▲ 每日依然做運動。

現時Marsha還未添置BB的物品，問到產檢時有冇見過BB的樣子，Marsha表示：「有照過，但只見到BB個鼻，（BB）用手遮住樣子，其實我想似老公，男仔會Man點，想似老公曲髮，但老公說想似我會靚些。」