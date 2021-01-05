【2021年利是封】牛年全港商場利是封大檢閱 換領方法全攻略

▲ 葵芳新都會廣場利是封。

踏入2021年，農曆新年將至，各大商場每年都會推出精致利是封，送出滿滿的祝福。TOPick搜集了今年全港各大商場的利是封，令各位先睹為快。

1. 葵芳新都會廣場

葵芳新都會廣場推出超吸睛「100%行運牛奶」利是封，一套四款的利是封特以牛奶樽外型的出位設計，選用香蕉、士多啤梨、蜜瓜及藍莓為主要色調，並大玩四款水果的吉利諧音，利是封更貼心散發水果香味，「型」接牛年，迎來牛轉乾坤新氣象，祝願各位福氣滿滿！

每套利是封均附有一套八款的潮語貼紙，包括「越食越瘦」、「掂過碌蔗」、「仙氣逼人」、「六合全中」等等。用家可以DIY拼貼，送出個人化專屬及搞鬼的祝福，潮賀新年！此外，利是封的背面貼有營養標籤，加入100% 人氣、福氣及運氣，向親友送上倍增滿滿的幸福元素，寄望牛年健康財富好運一齊來！

換領方法：電子貨幣消費滿$500，The Point會員只需2000積分。

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2.MOKO新世紀廣場

MOKO新世紀廣場設計了一套四款的「春の祝福」炫彩燙金利是封，以四個象徵好意頭的景象 -- 蝴蝶飛舞、蜜蜂竹林、孔雀開屏及錦鯉躍水為主題，寓意無限生機，祝願新一年春暖大地，萬象更新，如意吉祥。

「春の祝福」利是封以炫彩色調設計，燙金效果突顯高雅瑰麗，一套四款（共8個）以蝴蝶飛舞、蜜蜂豐足、孔雀開屏及錦鯉躍水為主題，祝願新一年萬象更新，如意吉祥。封口位置特別採用摺扣設計，將蝴蝶、蜜蜂、孔雀及錦鯉摺起穿過封口，營造立體效果，圖案頓時活靈活現，彷彿蝴蝶在花間優雅地漫天飛舞、蜜蜂於叢間馬不停蹄地採蜜，又儼如華麗高雅的孔雀在開屏、生機盎然的錦鯉作勢準備躍出水面。打開封口，即如開啟好意頭的景象，迎接滿滿的祝福。

換領方法：The Point 會員憑3,000分即可免費換領利是封一套 (共8個) 或 以5,000分免費換領利是封兩套(共16個)。一般顧客於場內電子消費滿HK$500，即可免費換領利是封一套 (共8個)。

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責任編輯：王明芳