【英國疫情】日增5.8萬宗確診創單日新高　英格蘭第三度「封城」至2月中

▲ 英國日增5.8萬宗確診創單日新高，約翰遜宣布英格蘭第三度「封城」至2月中。

新冠肺炎全球大流行，英國疫情嚴峻，周一（4日）新增58,784宗確診個案，再創疫情爆發以來單日新高，至今已有逾270萬人確診。首相約翰遜（Boris Johnson）當天發表全國電視講話，宣布英格蘭封城直到2月中。

約翰遜周一發表全國講話，公布最新防疫措施，全英格蘭當地星期二起將實施「封城」，這是當地自去年3月、11月以來的第三次。而其他措施包括，所有中小學關閉，大學生須留家遙距學習，所有非必要商店亦會關閉，食肆及酒吧只會提供外賣服務，並禁止賣酒。除了採購物資、運動、病毒檢測及醫療治療等必要原因外，所有民眾都不准外出。措施料維持至2月中，近5,600萬人將受影響

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約翰遜形容，變種病毒的傳播「令人沮喪且震驚」（both frustrating and alarming），更預料未來數周的情況是「最艱難」（hardest）。他表示，因應政府正為多個高風險群組接種第1劑疫苗，料疫情到2月中將會好轉，又指出，在高風險群組都接種疫苗後，將能把大部份民眾排除在染疫風險之外，屆時就能放寬抗疫措施。

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）周一凌晨已宣布全境封城，除了運動和必要的出門外，市民於整個1月都必須留在家中，情況與去年3月類似。

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責任編輯：羅嘉欣