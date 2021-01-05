【美國升學】美國學校假期零功課送桌遊 港媽：最好功課是父母的陪伴

▲ 美國三個星期假期沒有功課。

從囡囡2歲起，我哋每年都來美國玩。數下手指，呢3年去過十幾個州。但係呢個冬天，略有不同。我哋一家三口，搬到美國已經大半年，所以係囡囡嘅，第一個美國winter break。

為期3個星期嘅winter break，真係想點玩就點玩。因為疫情，我哋唔想住酒店，所以用幾個day trip取而代之。又因為要保持社交距離，冇咗big gathering，變成幾個小型traditional Christmas dinner。一餐變幾餐，small talk變deep discussion，其實更加有意義。

我香港啲老友一聽，都大叫難以置信，個個都問同一個問題：咁多時間玩，佢啲功課係咪好少？

放假應該閱讀同旅遊

其實，囡囡啲功課唔係少，而係完全「冇功課」。假期冇功課，係一個美國傳統。Work hard，play hard。學校叫大家，趁假期好好放鬆，同親戚朋友聚下。如果功課纏身，如何玩得盡興？回想我哋細個嗰陣，每逢假期，唔單止有功課，仲趁機俾多啲，整個double俾你嘆下，5份變10份，10份變20份。仲怕你玩創個心，冇心機讀書，所以假期結束，一返學就小測。

美國學校鼓勵學生，利用長假期，「讀萬卷書」同埋「行萬里路」。佢哋認為「讀萬卷書」好重要，因為閱讀能力係終身學習嘅基礎。所以如果你，可以喺呢3個星期，有12日完成每日15分鐘嘅閱讀，就可以額外參加多一個STEM project。

另外，佢哋認為「行萬里路」同樣重要，遊山玩水，可以比做功課更增長知識。因為要成為global citizen，你唔可以只守住眼前嘅一寸方土。雖然疫情關係，去唔到好遠，但係近有近玩。我喺香港嘅老友，就同阿仔去咗跨年露營。我相信山上只有3度嘅寒冷，頭頂嘅一片星海，手中嘅嗰杯熱朱古力，將成為阿仔最暖的記憶。

玩具同桌遊可以寓教於樂

另外，學校唔單止冇功課，放假之前，仲有好多唔同嘅玩具同桌遊送俾每一位同學。我冇諗過，呢啲看似簡單嘅玩具遊戲，竟然好玩到大人都樂在其中。寓教於樂，老師高招而且用心。其中一款桌遊叫Farkle，簡單嘅6粒骰、1張紙、1支筆。好玩之餘，亦可以練記憶、膽量、計數、同邏輯分析。仲有一個玩具，係好多人嘅童年回憶，就係飲可樂換返嚟嘅「扭計蛇」。囡囡一拎起，就愛不釋手，去邊度都帶著條蛇。隨意扭動，用創意去構建各種造型，充滿變化同驚喜。

我記得，一年前囡囡正值K2，當時我哋仲喺香港。有次去食野，隔離枱有個年齡相仿嘅細路。囡囡行過去，搵佢玩。個媽咪話，阿仔做緊功課啊。囡囡瞪大眼問，乜叫功課？因為囡囡所讀嘅一條龍國際學校，幼稚園階段冇功課。

校長話，最好嘅功課係父母嘅陪伴，例如一齊睇下書，去公園玩，煮下嘢食都得。我有個老友笑稱，囡囡以前喺香港，就好似生活喺個bubble，冇做大多數細路做嘅嘢。我話，如果bubble之外，充滿荒誕，我情願盡力守護呢個bubble，力求不破。

音樂與文字都有無窮魔力，總能觸及心底最柔軟之處。值此新年之際，我想將李宗盛嘅一曲「希望」送俾所有父母。2021，一齊work hard，play hard。

總在她們的身上看到自己過去的模樣，對自己、對人生、對未來的渴望…… 如果能夠陪著她們一起成長，生命裏就算失去一些別的又怎麽樣…… 但願我能給她一個最像天堂的地方，我生命裏美好的一切願與她們分享。

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