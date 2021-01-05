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【新冠肺炎】英國6歲女童出疹發高燒至39.9℃　媽媽以為出水痘揭染疫險喪命

醫生診症室 13:55 2021/01/05

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英國一名6歲女童出疹發高燒至39.9℃，媽媽以為女兒出水痘，直至入院才揭發染疫險喪命。

抗疫時期，家長切勿掉以輕心。英國一名6歲女童日前出現發高燒、出疹等症狀，媽媽起初以為女兒只是出水痘，其後才揭發愛女原來感染了新冠病毒，伴有染疫後引致的特殊免疫反應「小兒多系統發炎綜合症」（Pims TS），一度使女兒徘徊生死邊緣。

據英國《太陽報》報道，6歲女童Millie Denvers班上有3名同學出水痘，而她自上月12日起也開始感到不適，身上出現少量疹子，臉色蒼白、嘔吐，更高燒至39.9℃，整晚痛苦地呻吟。

女童的36歲媽媽Elizabeth Denver，原本以為女兒出疹，只是未起疱的水痘。在家庭醫生為女童看診後，建議立即叫救護車送院。但由於等候救護車時間太長，Elizabeth於是自行帶女兒去醫院。

女童先在Worthing hospital 留醫，再被轉送至Southampton hospital。而Millie自入院後足足昏迷了兩天，醫護人員告知女童父母，她是感染了「小兒多系統發炎綜合症」（Pims TS）。

Pims TS是一種年輕患者感染新冠病毒後引發的特殊免疫反應。患者症狀包括發燒、腹瀉、全身發炎及器官衰竭等。出現這種反應是相當罕見，多數兒童不會受影響。

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醫護人員相信，女童在數周前已無症狀感染新冠病毒。而女童的所有器官及骨髓均被Pims TS攻擊，腎臟亦嚴重受損。媽媽引述醫護的話稱，染疫兒童中有5%會出現Pims TS，自女兒發病後，她表示自己心跳異常，感到不適：

我不能失去我的寶貝，我感覺難以呼吸。

而女童最終在留醫八日後順利康復出院，趕得及回家過聖誕。

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責任編輯：羅嘉欣

病菌及病毒 健康問題 發燒 水痘 腹瀉 治療 後遺症 罕見病 醫生 太陽報

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