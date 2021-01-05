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【百年古蹟】配水庫開展臨時修復工程　建築測量界倡鞏固後先暫時重開予公眾參觀

社會 13:44 2021/01/05

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專業團體就如何保育配水庫古蹟，表達意見。（陳梓蔚攝）

深水埗主教山的配水庫古蹟，水務署今（5日）開展臨時加固和整理工程。有建築測量團體認為，政府應加快保育工作，讓公眾參與保育過程，和檢討各部門之間的溝通機制。

多個建築和保育團體今日召開記者會，反映對保育古蹟的意見。古物諮詢委員會前委員林雲峰就指，主教山食水減壓缸面積超過3個籃球場的大小，認為政府保育時未必要交由單一團體負責。

至於坊間提出將項目納入活化歷史建築伙伴計劃，林雲峰就表明不同意。他解釋指，計劃涉及大量審批和行政工作，會嚴重拖慢保育進度，「最怕佢（計劃）因為要附合不同建築和消防條例，而破壞左成個建築。」

資深測量師及現任古諮會委員何鉅業則坦言，古諮會對於有關項目敏感度不足。他補充指，數年前古諮會有共識決定不將31個項目納入需評級構築物，其中包括鐵皮水缸，致使今次當水務署就主教山蓄水池項目諮詢古諮會時，就因為「水缸」這個字眼造成誤會。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓則表明，不能接受文物保育專員指「掛萬漏一」的說法，認為古蹟辦缺乏敏感度，應檢討溝通機制。他和業界要求政府正式宣布擱置清拆計劃，並進行緊急維修及鞏固工程，避免珍貴古蹟進一步損毀、在完成鞏固工程後至落實長遠保育方案前，以預約等方式有限度開放給公眾入內參觀、汲取教訓檢討和改善古蹟辦與其他政府部門的溝通和諮詢程序，並研究擴闊須進行歷史評級的「建築物」的定義。

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記者：陳梓蔚

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