【減肥大作戰】前2NE1成員朴春身型嚴重發福大受打擊　半年由154磅勁減24磅準備復出

▲ 朴春半年勁減24磅準備復出。

前韓國女團2NE1歌手朴春在IG公開自己成功減肥的對比照，引起熱議！朴春本來因擁纖細身材被稱為曲線女神，但去年6月她出席一場頒獎典禮時，身型嚴重發福，震驚網民。近日她表示自己當時也受到震驚，故決心減肥，經半年終於成功減掉24磅，準備復出。

▲ 朴春公開自己成功減肥的對比照。

朴春於IG發文表示，去年6月出席頒獎典禮時，因為身型腫脹而引起熱議，當時內心受到打擊，所以決心減肥。

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她選擇透過減肥公司在半年內由154磅減至129.8磅，並表示，因為自己患有注意力缺失症（ADD），所以要食藥控制治療，導致減肥過程更辛苦。最後可以成功減下去，覺到非常開心。而瘦下來後藥量也減少很多，身體也變得更健康。

不會再回到以前那樣了，請大家多多期待我的回歸。

從相片可見，減肥前的朴春身型腫脹，手臂粗壯，腰間亦有肉，臉亦有雙下巴。

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但減肥後，臉部輪廓和下巴變得明顯，腰也瘦了一圈。

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朴春於2NE1時期舊照：

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朴春曾於2014年捲入禁藥風波後4年接受韓媒專訪，指自己中學時期就確診患有注意力缺失症（ADD），但治療藥物相對難找，所以只能一直食ADHD（注意力不足過動症）的藥物。不過因為不是合適的藥物，所以自己很難撐下去，也因為食藥，導致身材「吹波」。

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責任編輯：羅嘉欣