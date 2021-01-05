  • 21°C
香港時間 : 2021105日 (週二) 16:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】前2NE1成員朴春身型嚴重發福大受打擊　半年由154磅勁減24磅準備復出

保健美顏 15:45 2021/01/05

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

朴春半年勁減24磅準備復出。

前韓國女團2NE1歌手朴春在IG公開自己成功減肥的對比照，引起熱議！朴春本來因擁纖細身材被稱為曲線女神，但去年6月她出席一場頒獎典禮時，身型嚴重發福，震驚網民。近日她表示自己當時也受到震驚，故決心減肥，經半年終於成功減掉24磅，準備復出。

朴春公開自己成功減肥的對比照。

朴春於IG發文表示，去年6月出席頒獎典禮時，因為身型腫脹而引起熱議，當時內心受到打擊，所以決心減肥。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

她選擇透過減肥公司在半年內由154磅減至129.8磅，並表示，因為自己患有注意力缺失症（ADD），所以要食藥控制治療，導致減肥過程更辛苦。最後可以成功減下去，覺到非常開心。而瘦下來後藥量也減少很多，身體也變得更健康。

不會再回到以前那樣了，請大家多多期待我的回歸。

從相片可見，減肥前的朴春身型腫脹，手臂粗壯，腰間亦有肉，臉亦有雙下巴。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

但減肥後，臉部輪廓和下巴變得明顯，腰也瘦了一圈。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

朴春於2NE1時期舊照：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

朴春曾於2014年捲入禁藥風波後4年接受韓媒專訪，指自己中學時期就確診患有注意力缺失症（ADD），但治療藥物相對難找，所以只能一直食ADHD（注意力不足過動症）的藥物。不過因為不是合適的藥物，所以自己很難撐下去，也因為食藥，導致身材「吹波」。

此前Super Junior神童也成功減肥，詳情：【減肥大作戰】SJ神童5個月成功勁減81磅　不靠運動及地獄餐單健康減磅【內附減肥方法】

 

同場加映：無糖汽水含甜味劑　長期攝入令身體嗜甜吸入更多熱量

不少人喜愛飲汽水解渴，但為了追求健康，部分人會選擇「無糖」、「低糖」版本的汽水，但原來這類飲品為了代替砂糖提供甜味，一般會用上人工代糖，又稱甜味劑，長期攝取分分鐘越飲越肥。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 減肥 Keep Fit 治療 歌手

最高瀏覽

【林美戀】裕美半裸性感拍片被批行為猥瑣　林作：這是藝術【有片】
15:30 2021/01/04
【林美戀】裕美半裸性感拍片被批行為猥瑣　林作：這是藝術【有片】
【最後合照】一家三代6人先後染疫 母親自願放棄搶救與女兒ICU牽手告別
18:28 2021/01/04
【最後合照】一家三代6人先後染疫 母親自願放棄搶救與女兒ICU牽手告別
【面授安排】全港學校續停面授課至農曆年假　下周一起准中小學各級彈性回校上半日課
16:52 2021/01/04
【面授安排】全港學校續停面授課至農曆年假　下周一起准中小學各級彈性回校上半日課