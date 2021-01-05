【兩孩之父】余文樂深夜發文感慨不如意　陷兩年低潮慶幸愛妻兒女相伴

▲ 余文樂感慨生活不如意。

近年事業重心放在內地的余文樂，去年12月透露太太王棠云誕下一女，三年抱兩樂仔，生活幸福，但同時肩起照顧家庭重任的余文樂，卻似感到有壓力。今日余文樂在IG發文慨難自己人生過得不容易。

▲ 余文樂女兒在去年出世。（取自IG）

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余文樂歎生活不如意

兩孩之父的余文樂，先後誕子余初見及女兒余初心，有幸福家庭的余文樂，現時跟太太居於台灣，更有他因家人考慮移居台北。

不過，余文樂今日凌晨時份，卻發文表示自己過得不快樂。他留言：「當年從18歲就開始工作，這麼多年來都沒怎麼休息過，因為我知道有工作是福氣，要好好把握，好好往前衝，而這兩年是我人生中最不如意，最困難的兩年，也沒有見過我家人一年多了。」

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除演員工作，樂仔亦有投資其他生意，但在疫情下相信亦受到影響。而近年一直留在台灣，余文樂未有機會返香港探望家人，感到十分思鄉，幸有妻兒相伴。

他寫道：「幸好有你們兩個在，而且現在還多了一個小妹妹。為了你們，為了家人，為了我所有的同事，我會繼續努力。2021年我會好好加油~」

余文樂有意移居台灣

現年39歲的余文樂近年主力在內地及台灣發展，他在2017年與台灣皮具千金王棠云結婚，翌年誕下兒子Cody。

他與太太及兒子居於台灣，樂享家庭生活，現在家庭再添一名成員，一子一女湊夠一個「好」字。

早前余文樂正放售香港的名車，作為日後子女的教育基金，並計劃在台灣再置業，或有意長居台灣。

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