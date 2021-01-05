【萬千星輝2020】最佳男配角3大熱門　《反黑路人甲》徐榮惡鬥白彪謝東閔

▲ 「最佳男配角」,三位大熱人選。

《萬千星輝頒獎典禮2020》將於本月10日舉行，「最佳男配角」入圍者共有22位，今年「最佳男配角」競爭頗激烈，當中憑《反黑路人甲》角逐獎項的徐榮成為大熱門。

另外，有兩大黑馬人選亦有機會跑出，TOPick嚴選今屆入圍的三大熱門男配角人選！

徐榮《反黑路人甲》 喪鐘

▲ 徐榮演的喪鐘很突出。

徐榮於劇集《反黑路人甲》飾演脾氣暴躁的社團打手「喪鐘」，戲中跟王浩信、張振朗不時有惡鬥場面之外，又會遭二人整蠱。

他演得入型入格之外，所演的「喪鐘」惡型惡相得來又帶點喜感，角色獲得觀眾的喜愛，亦成功搣甩「馬強」形象。

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46歲的徐榮入行前曾從事金融投資、水喉匠、跟車送貨等工作，於1998參加TVB第13期藝員訓練班而入TVB，起初6年，徐榮被派演車伕、小販及路人甲等閒角，當中連死屍也扮過，他曾於TOPick訪問中透露那段日子不易捱，曾萌生離開念頭。

之後徐榮靠調整心態，學懂享受演戲，終於撐過去。等了7年，終憑處境劇《同事三分親》裡「裘俊」一角出位，之後參演《畢打自己人》、《天天天晴》及《愛‧回家》三大處境劇，徐榮開始為觀眾認識。至2012年演《愛．回家》，當中「馬強」暖爸一角令他成功入屋。

其後徐榮演不少反派，由《超時空男臣》的奸角卓華到《平安谷》裡大軍閥，徐榮憑「奸」創出新戲路。

近年他演的角色戲份愈來愈重，於《七公主》裡為男主角之一。

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白彪《香港愛情故事》大聲公

▲ 白彪演活麻煩老豆一角。

早前播映的《香港愛情故事》一改過往TVB的風格，題材夠貼地，獲網民讚賞，而白彪飾演龔慈恩的老公「大聲公」，網民大讚他演繹夠神似，劇中的他為退休水電工，其性格大男人又嘮叨，說話粗聲粗氣，在家中指指點點。

白彪這老戲骨完美演繹這嘮嘈老豆一角，當中又不失喜感，獲不少觀眾讚賞之外，更有網友笑言「每個屋企都總有一個白彪！」

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現年74歲的白彪從演逾半世紀，從小習武的他於19歲時加入邵氏訓練班，以一年時間學做武打演員。

由於當年港產武打片於韓國大熱，彪叔曾在韓國拍打戲兩年，被捧為打星，作品更被賣至歐美等地區。但之後武俠片市場式微，白彪受到佳視邀約拍攝《射鵰英雄傳》，成為第一代郭靖。

後來佳視及TVB開拍《神鵰俠侶》，白彪再被起用演郭靖，也是唯一一位三度演郭靖的男演員。

白彪在佳視、TVB、亞視合作過外，也拍過港視及Viu TV劇集，為行內少數做5間電視台的演員。

1990年白彪叔舉家移民加拿大，間中也會返港參與劇集演出，去年簽約邵氏後劇接劇，早前4線劇集包括《愛·回家之開心速遞》、《使徒行者3》、《踩過界II》及《香港愛情故事》均有白彪的演出。

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謝東閔《殺手》Parker

▲ 謝東閔演的殺手獵人令人不寒而慄。

謝東閔於《殺手》大突破演變態殺手Parker，黑化角色甚有發揮。

於《殺手》進入結局篇時，謝東閔這位「殺手獵人」露出兇殘一面，當林景程演的「小秉」知道他的秘密，他以兇殘手法殺害對方，拿起斧頭笑得陰險一幕，令人不寒而慄。

劇集播出時，不少網民說希望推出Parker外傳，令人了解Parker成魔之路，亦有網民認為謝東閔在劇中非常突出︰「由驚驚青青，到俾佛爺食住，最後變殺人犯，一層層驚喜出人意表。」足見角色之成功。

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未入行前，謝東閔跟朋友在內地合資經營時裝採購生意，自小喜歡唱歌的他，跟隨戴思聰學唱歌，十年前他參加《超級巨聲2》奪第4名，最後決定留港發展。

不過謝東閔入行後沒有立即成為歌手，反而拍過不少劇集，他曾直言唱歌和演戲有很多共通點，故決定一試，他意想不到卻由此愛上演戲。

10年間，謝東閔累積不少演出經驗，於劇集《丫鬟大聯盟》中他升呢為第二男主角，演窮書生令觀眾眼前一亮，而近日於《香港愛情故事》、《刑偵日記》戲份也不少，可說獲公司力捧。

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