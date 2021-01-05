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【最強暖男】5男生閉關1個月捱夜自學織頸巾　送「溫暖牌」予全班20女同學度寒冬

教育 16:54 2021/01/05

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內地有5名男學生送上「溫暖牌」頸巾予20名女同學及女班主任。

天氣持續寒冷，有媽媽會親手織「溫暖牌」毛衣與頸巾予孩子，那份心意勝過一切。內地有5名男學生，他們在女多男少的班級上課，一直受到女同學的照顧，在今個冬天，他們決定送上「溫暖牌」頸巾予20名女同學及女班主任，成為終極暖男。

男同學看網上影片自學織頸巾。（影片截圖）

男學生送上「溫暖牌」頸巾

有關暖心同學的影片在內地網上廣傳，據內地《錢江晚報》的報道，寧波財經學院象山影視學院某班級的20名女生和班主任近日收到「溫暖牌」頸巾，它們全是由同班的5名男學生編織的。5名學生中，陳澤鎔、沈垚吉、胡南軒和姚誠誠負責旁敲側擊查問全班女生的喜好顏色和織頸巾，而陳世棟負責手寫賀卡和包裝禮物。他們瞞著女生分工合作忙了1個多月。

我們班只有我們五個男生，一直受女生們的關照，所以想著新年到了，送她們一個禮物。親手織圍巾送給女生們是陳澤鎔的主意，他指大家早出晚歸，在上學的路上特別冷，圍巾很實用。

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捱夜花1個多月完成

男生們本來不懂織頸巾，全靠看網上影片自學，初時對著一團團毛冷手足無措，平均每個人都織壞了兩三條，才慢慢上手。除了上課、練習外，只要回到宿舍房，男生就圍在一起織頸巾，更不時捱夜，花了1個多月，終於完成了21條溫暖牌頸巾。

暖男送上DIY溫暖牌予女同學及班主任。（影片截圖）

女同學收到由漂亮的紙袋載著的賀卡和頸巾，她們感到嘩然表示很感動及震撼，不少人更立刻戴上頸巾拍照片在網上分享。寫道︰

感謝我們班五個男生給仙女們織的圍巾，這個冬天不會再寒冷啦！

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男同學原本打算瞞著全班女生，想給她們一個驚喜，只是被女同學發現他們買了一堆毛冷，手忙腳亂地織著。5名暖男希望︰

這個冬天的溫暖就由我們來守護吧！

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責任編輯︰王明芳

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