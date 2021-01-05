勞工處周四起舉辦2日網上招聘會 提供2,500個職位空缺
社會 14:42 2021/01/05
勞工處表示，將於周四（7日）至周五（8日）下午6時，在該處互動就業服務網站（www.jobs.gov.hk）舉辦職場創新機網上招聘會，讓求職人士瀏覽職位空缺資料及遞交網上求職申請。招聘會共有44間機構參加，主要來自商用服務、物業管理及零售業，合共提供超過2,500個職位空缺。
參與機構提供的職位類別包括客戶服務主任、會計文員、行政助理、數碼市務主任、動物領養助理、寵物美容師、小學學習班導師、健身教練、烹飪助理、技術員及工程師等。當中約79%為全職空缺，大部分月薪介乎1萬元至2萬元；約98%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約75%的職位空缺無需相關工作經驗。
勞工處指，求職人士預先登記成為勞工處互動就業服務用戶，就可於招聘會舉行期間向參加機構遞交網上求職申請，費用全免。詳情可瀏覽勞工處互動就業服務網站。
【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：徐紹軒