  • 22°C
香港時間 : 2021105日 (二) 14:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

勞工處周四起舉辦2日網上招聘會 提供2,500個職位空缺

社會 14:42 2021/01/05

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

勞工處將於周四（7日）至周五（8日）下午6時舉辦網上招聘會。（勞工處互動就業服務網站）

勞工處表示，將於周四（7日）至周五（8日）下午6時，在該處互動就業服務網站（www.jobs.gov.hk）舉辦職場創新機網上招聘會，讓求職人士瀏覽職位空缺資料及遞交網上求職申請。招聘會共有44間機構參加，主要來自商用服務、物業管理及零售業，合共提供超過2,500個職位空缺。
　　 
參與機構提供的職位類別包括客戶服務主任、會計文員、行政助理、數碼市務主任、動物領養助理、寵物美容師、小學學習班導師、健身教練、烹飪助理、技術員及工程師等。當中約79%為全職空缺，大部分月薪介乎1萬元至2萬元；約98%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約75%的職位空缺無需相關工作經驗。
　　 
勞工處指，求職人士預先登記成為勞工處互動就業服務用戶，就可於招聘會舉行期間向參加機構遞交網上求職申請，費用全免。詳情可瀏覽勞工處互動就業服務網站。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

【確診大廈】九龍城、元朗共增17宗個案　蔚景園、 嘉湖山莊美湖居、積福大廈上榜
22:43 2021/01/04
【確診大廈】九龍城、元朗共增17宗個案　蔚景園、 嘉湖山莊美湖居、積福大廈上榜
【在家工作】公務員事務局宣布政府僱員 特別上班安排延長至1月20日
今日 10:27
【在家工作】公務員事務局宣布政府僱員 特別上班安排延長至1月20日
【防疫抗疫基金】遊樂場所資助計劃今起接受申請　合資格牌照持有人可獲一次性10萬元津貼
今日 13:05
【防疫抗疫基金】遊樂場所資助計劃今起接受申請　合資格牌照持有人可獲一次性10萬元津貼
就業 招聘會 勞工處 全職 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【林美戀】裕美半裸性感拍片被批行為猥瑣　林作：這是藝術【有片】
15:30 2021/01/04
【林美戀】裕美半裸性感拍片被批行為猥瑣　林作：這是藝術【有片】
【最後合照】一家三代6人先後染疫 母親自願放棄搶救與女兒ICU牽手告別
18:28 2021/01/04
【最後合照】一家三代6人先後染疫 母親自願放棄搶救與女兒ICU牽手告別
【面授安排】全港學校續停面授課至農曆年假　下周一起准中小學各級彈性回校上半日課
16:52 2021/01/04
【面授安排】全港學校續停面授課至農曆年假　下周一起准中小學各級彈性回校上半日課