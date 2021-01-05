被指未履行股份買賣合約　鄧成波一家及公司遭入稟追逾2.6億

▲ 資深投資者鄧成波一家及公司遭入稟高等法院追逾2.6億元。(經濟日報資料圖片)

「舖王」鄧成波一家四口及多間關聯公司日前遭一間海外控股公司指控，指鄧成波父子未有履行股份買賣合約及未有如期還款，控股公司日前入稟高院，向鄧成波一家追討逾2.6億元欠款，並要求鄧成波交出太子道西物業作還款之用。

原告Pine Active Care Limited；被告為鄧成波及妻子葉少萍、兩名兒子鄧耀昇及鄧耀邦，以及7間關聯公司。

入稟狀中指，雙方於2020年2月5日簽訂買賣合約，鄧氏父子同意以逾7.7億元購買原告公司的股份，而原告後來亦同意向鄧耀昇借貸5億元，被告一方需於2020年8月10日前還款5,000萬元，並需於2020年9月15日清還餘下款項。

惟鄧耀昇未有按合約於2020年9月15日如期還款，截至2020年10月19日，鄧成波與鄧耀昇父子已拖欠原告逾4.5億元，而鄧耀昇隨後曾清還5,000萬元，並於2020年12月24日才還清借貸協議下的全部欠款，並就買賣合約再清繳其中約550萬元。

原告指被告一方仍拖欠其逾2.6億元欠款，因此入稟高院，向被告追討上述欠款。原告並另行入稟，指由於被告一方欠債，因此要求被告一方交出用以抵押的太子道西349號物業，而該物業的抵押人為新港酒店有限公司，鄧成波及鄧耀昇兩父子為借款人。

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記者：楊詠渝