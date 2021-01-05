教師校內墮樓死因研訊　東華主任指曾囑咐校長留意死者

▲ 東華三院小學學務主任周志堅今於死因裁判法庭作供。(陳國峰攝)

東華三院李東海小學女教師林麗棠於2019年在校內墮樓身亡，死因研訊今（5日）續。東華三院小學學務主任供稱，事發前一天曾與死者會面，他首先致電時任校長核實死者身份，會面時死者曾透露校長常不讓她說話。主任稱及後致電校長及囑咐對方留意死者情緒等，他承認處理實名投訴時，被投訴人的確有機會知道投訴人的身份。

死者林麗棠(48歲)於2019年3月6日墮樓身亡，事發前一天曾接見死者的東華三院小學學務主任周志堅今作供，他指於2018年12月入職，負責管理14所小學，2019年3月5日下午3時接見過死者，當時因總主任離港工作，故由他代為接見。

周憶述，他得知死者是李東海小學老師，但他認為要核實死者身分，以及索取背景資料，故致電時任校長羅婉儀，詢問是否有任何特別事情發生，羅指死者感不開心而請假。

通話結束後，周與死者會面，在場亦有職員作會面紀錄。周指死者談到處理圖書活動時出問題，羅認為她處理不當，她感不開心，而羅「唔係好俾佢講嘢」，不像上一任校長般願意讓她表達，死者又稱羅曾質問她「適唔適合喺度做」。周形容死者表現不開心，但談到以繪本教學進行生命教育時則曾展現笑容。

死者在對話中又透露她患有情緒病，周故建議死者見其精神科醫生，以及與其胞妹傾談，死者離開前更謂「多謝你嘅時間，喺學校校長唔聽我講嘢」。周指當時死者情緒穩定，遂安排職員陪同她離開。周隨即致電羅，稱死者情緒差，囑咐對方翌日上課時多加留意，希望為死者解決問題。

▲ 時任校長羅婉儀今續出席死因裁判法庭聆訊。陳國峰攝

周解釋，他當時沒有想過死者的說話屬於投訴，認為是行政工作上的小問題，事件並不複雜，故與校長直接溝通是正常做法。

死者家屬代表律師則問及，他與死者的會面是否應該保密處理。周坦言當時不清楚投訴程序，只知道有老師要見他，死者亦無表示要投訴，故僅以支持老師的態度處理。

律師又質疑周致電羅的決定，指他大可翻查東華三院檔案，周承認可以翻查學校資料，但強調想索取死者背景資料才進行會面。律師又問到，有否向死者索取職員證，周則指他不知道有職員證。

死者家屬律師指出，聽完死者一番說話後，應知道內容是投訴，應該保密。周激動地反問「你依家話我冇保密？」並強調死者聽到他説事後會通知校長，死者首肯，並無表示不願意。

律師又指，死者當時作出的是實名投訴，會面過程卻顯示，被投訴人有機會會知道投訴人的身份。周直言「會㗎」，但對於投訴制度無法保障老師，周則指不會如此籠統評論。周另同意，若老師作出匿名投訴，一般不會獲得處理，除非事態嚴重。聆訊明（6日）續。

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記者：林欣樂