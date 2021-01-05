廉署起訴2名懲教人員及1名在囚人士　涉縱容在囚人士未經授權管有及使用手提電話

▲ （經濟日報資料圖片）

廉政公署今日（5日）落案起訴5人，其中包括2名懲教署懲教助理及1名在囚人士，控告他們涉嫌串謀觸犯公職人員行為失當，縱容該名在囚人士未經授權管有及使用手提電話，以及為他將未經授權的香煙帶進監獄。



被告分別為43歲的懲教署一級懲教助理楊敬倫、26歲的懲教署二級懲教助理李浩維、28歲的在囚人士劉燕俊、以及36歲的無業人士張銳明及23歲的無業人士林翰祺。



楊敬倫及劉燕俊同被控一項串謀觸犯公職人員行為失當罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。李浩維、劉燕俊、張銳明及林翰祺同被控另一項相類罪名。



案情指，楊敬倫是塘福懲教所維修組的主管人員，李浩維被委派到該組工作時是楊敬倫的助理。二人負責監管在該組工作的在囚人士的紀律及活動，當中包括劉燕俊、張銳明及林翰祺。

其中一項控罪指楊敬倫及劉燕俊涉嫌於去年7月16日至10月23日期間，一同串謀使楊敬倫縱容身為在囚人士的劉燕俊於塘福懲教所未經授權管有及使用1部手提電話，以及協助劉燕俊改善於塘福懲教所使用的該部手提電話的儲值卡信號接收情況。



另一項控罪指李浩維、劉燕俊、張銳明及林翰祺涉嫌於上述期間，一同串謀使李浩維縱容身為在囚人士的劉燕俊於塘福懲教所未經授權管有及使用一部手提電話，以及為劉燕俊將未經授權的香煙引進塘福懲教所。

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責任編輯：陳梓蔚