【校長專欄】「家長喜歡的愛心學校排名」排名第一 田家炳小學校長：最開心是學生感恩

▲ 保良局田家炳小學校長陳詠賢。（資料圖片）

一直以來，坊間都有各種千奇百怪的教育排名，又名校排名、受歡迎排名、得獎數目排名，絕大部份都是毫無科學根據，而且誤導居多，但剛剛有個排名，我十分欣賞，叫「家長喜歡的愛心學校排名」，相當難得有個正面、鼓勵的比拼，而且比拼愛心於過去一年停課多過返學的沉悶氣氛之中，實在令人興奮。理性話我知，這排名是主觀感受較多，估計是靠家長提名，而提供學校有何愛心的事跡作為準則，但其實讚揚學校有愛心，又何需太理性。

這排名來自Facebook一個家長群組，每星期有公布，最新排名第一的學校是大埔區保良局田家炳小學，愛心表現列明「鼓勵學生參加比賽，為校舍做專業防疫消毒」，疫情期間不是大部分比賽都已暫停？學校怎樣鼓勵學生參加？問一問校長陳詠賢，校長一貫豪爽語氣說：「無特別啦，很多學校都有做。」

疫情之下，莫講話學生，大人都無心機，即使未必如期舉行比賽，都保持住學生那團火，學生專長的項目，希望有機會發揮。

校長也很感動老師們，為了學生都不辭勞苦，課餘繼續對住電腦與學生做訓練，備戰似有還無的各種各樣比賽。

無法回校面授的期間，學校盡力把所有比賽機會通知學生，網上方式進行訓練，包括：足球、排球、小記者訓練、辯論隊都用此法進行，辯論賽可網上比賽，也順利參與。可惜的是，運動項目比賽就未必有機會出賽喇。

令校長最深刻是一名跨境生分享的感受，那學生於正常時，放學訓練後回內地，返學加上交通時間十分之長，但一樣堅持訓練，自從兩地關口由舊年1月開始有限度開放，過境後需要接受隔離，未能返校參與學校活動。學校為鼓勵我們參加比賽，而為學生提供視像訓練。

雖節省交通時間，但網上訓練比平日面對面訓練，需要更多精神及集中力，而老師亦一樣，所以份外感激老師的付出，結果這學生也贏得這項比賽，師生都感到相當欣慰。

陳校長就話，最值得開心不單是學校被稱為愛心學校第一位，而是學生懂得感恩。她說：

間間學校都愛惜學生的，學生有多感恩，學校就多有愛心。

同場加映疫情下網絡授課如何保養視力

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。