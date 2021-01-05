【銅芯抗疫口罩】港府購1,079萬個CuMask「埋單費」2.8億元　6.2億元餘款撥防疫抗疫基金

▲ 港府用了2.8億元購買了1,079萬個「銅芯抗疫口罩」。（經濟日報資料圖片）

港府去年因應新冠肺炎疫情，向全港市民免費派發「銅芯抗疫口罩」（CuMask），共購入了逾1,000萬個有關口罩，最終用了2.8億元「埋單」，餘下的逾6億元未用開支將撥歸予防疫抗疫基金。

政府預留了8億元推展有關「銅芯抗疫口罩」的計劃，當局今日（5日）向立法會提交相關的核數報告，指出政府最終購入了1,079萬個CuMask，派發了1,032萬個，現時庫存尚有47萬個。報告稱，計劃開支約2.8億元，即每個口罩平均開支少於26元，由於計劃中有1億元由政府內部資源承擔，餘下的6.2億元將歸還「防疫抗疫基金」。

當局表示，今次的計劃屬非牟利性質，紡織及成衣研發中心的相關開支以實報實銷處理，未用款項已陸續退還政府，研發中心亦已向供應商，原價退回部分尚未使用的原材料，並會以公開拍賣的方式，處理剩餘物資。

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記者：陳曉瑩