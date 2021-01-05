【報紙回收】韓國傳統紙媒印刷量不跌反升　滯留賣不去的報紙再造成雞蛋盤

▲ 韓國網絡新聞取代實體報紙，但紙媒的印刷量不跌反升，皆因滯留賣不出的報紙均會回收製成雞蛋盤。

TBC 金土電視劇《HUSH》（허쉬）以呈現韓國記者現實生態為主要故事橋段，廣受當地新聞從業者熱議。在早前播出的第四集裡，黃晸玟飾演的資深記者韓俊赫，與同部門的編輯記者友人一起到報館附近的一家路邊攤邊吃邊閒聊時，金元海飾演的數位新聞部2組組長鄭士準便提起：

現時不少報社的實體報紙銷路大不如前，往往把滯留賣不出的報紙，全都送到加工工場，把那些報紙回收轉化為雞蛋盤圖利。

究竟那個說法是真的，還只是戲劇的一部份而已？那是真的﹗韓國現時大部份的市面流通，用來盛載雞蛋的紙盤，都是從報紙回收轉化而做成的。

韓國國民閱報習慣改變 減少閱讀實體報紙

首先，根據韓國媒體報導，透過韓國發行公信會 （又稱「ABC 協會」 Audit Bureau of Circulations）調查國內報紙媒體每年的發行量與收費，指以實體報紙閱讀新聞的國民與年減少，從 1996 年的約 7 成，下跌至 2019 年的僅為 9.5%。反之，通過互聯網看新聞的，則從 2011 年的 19.5% 升至 2019 年的逾 8 成。

國民閱報習慣改變，理應韓國國內各大報章都會減少印刷實體報紙，但實際情況卻不是。從2018 年 11 月韓國 ABC 協會發表的發行量來看，全國 11 家綜合報章的總發行量是 476 萬份，朝鮮、中央、東亞日報的發行量便佔了當中的 343 萬份，即約 7 成多左右，但這個印刷總量，卻比前一年度不跌升反升，增加了 1 萬多份。

讀報者下跌，印刷量反而提升，或許是報紙為了製作虛假的發行量，以獲得 ABC 協會的附屬認證，能取到刊登政府廣告的收益與地位。

滯留賣不出報紙轉化成雞蛋盤賺錢

而據進行調查的記者發現，每一家新聞分社內，每天清晨當當天印刷的報紙送到後，不少都未有即時運離，反而只在保留膠袋包裝，原封不動地堆放在分社，等待廢紙回收公司前來，每日兩次，把那些賣不掉的報紙送到回收加工工場，轉化弄成雞蛋盤。據報單是出售報紙，只可給分社每月額外多數百萬韓圜收入。

製造雞蛋盤，廢紙回收公司稱向來只會回收連包裝袋且未曾打開的全新報紙。流程是，把全新的報紙加水浸濕，再用機器離心力分解旋轉便行。而據韓國每天所需的雞蛋盤數量計算，平均每天都會有約 40 萬份報紙送到加工工場，回收轉化弄成新的雞蛋盤。

回收報紙出口至外國 供不應求

由於供不應求，中間收集商便借以圖利，把新報紙的回收價格與年抬高，現時大概每公斤已漲到了約 270 至 280 韓圜。此外，也有不少商人把韓國的新報紙轉出口至中國、越南、巴基斯坦與阿富汗等市場，用作當地商品如水果與肉類的包裝。

尤其是巴基斯坦，據從業者解釋，因為宗教問題，當地作為一個保守社會，則較為偏好韓國多於日本的報紙，因韓國報章較少刊登裸露的照片。

所以，雖然韓國報紙訂閱人數急速減少，但主要報社為了增加發行量，強行要求分社接收一定報章，而分社則唯有將計就計，把報紙廉價賣給造紙廠，再轉製作成紙雞蛋盤。

文章獲鍾樂偉授權轉載。

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責任編輯︰王明芳