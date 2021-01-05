  • 20°C
香港時間 : 2021105日 (週二) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】再多72名確診病人出院　48名留醫病人情況危殆

社會 16:47 2021/01/05

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

庾慧玲指，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得39宗呈報個案，而今日再多72名確診病人出院，至今共有8126名病人康復出院。（資料圖片）

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（5日）新增32宗確診個案，包括1宗屬輸入個案。本地個案佔31宗，當中9宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生，在記者會交代最新疫情。

庾慧玲指，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得39宗呈報個案，而今日再多72名確診病人出院，至今共有8126名病人康復出院。她提到，過去24小時再多兩名病人在屯門醫院離世，至今一共有149名公立醫院病人離世。

另外，現時有707人在23間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中48人情況危殆、44人嚴重、651穩定；現時正使用1261張負壓病床及681間負壓病房，使用率分別為63.1%及71.8%。

庾慧玲提到，屯門醫院一名外判支援員工初步確診，這名員工的家人亦確診新冠肺炎，他所居住的大廈亦出現確診個案。她續指，他昨日到屯門醫院急症室接受檢測。她亦提到，這名員工負責運送工作，工作當日有穿著合適裝備，而醫院進行接觸追蹤，發現有三名員工曾與他一起進食，故三名員工已列為緊密接觸者及安排檢疫。

庾慧玲同時提到，香港佛教醫院內科病房有多一名男病人確診，該病房早前亦有兩名男病人及職員確診，醫管局將會加強監察同房病人及職員。

【TOPick診症室】有何近視人士不適合接受激光矯視？ 養和醫院眼科專科醫生張叔銘解構手術種類及術後眼乾問題，即看最新一集：

【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　41歲女醫護接種輝瑞疫苗兩日後亡【即日不斷更新】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【新冠肺炎】消息：今日新增逾30宗確診個案
今日 15:32
【新冠肺炎】消息：今日新增逾30宗確診個案
【在家工作】公務員事務局宣布政府僱員 特別上班安排延長至1月20日
今日 10:27
【在家工作】公務員事務局宣布政府僱員 特別上班安排延長至1月20日
【醫院群組】瑪嘉烈醫院病房2醫護3病人染疫　醫管局今商討或為日間病房病人檢測
今日 12:03
【醫院群組】瑪嘉烈醫院病房2醫護3病人染疫　醫管局今商討或為日間病房病人檢測
【防疫措施】陳肇始稱有需要會探討收緊私人和家庭聚會　籲市民避免參與跨家庭聚會
今日 13:52
【防疫措施】陳肇始稱有需要會探討收緊私人和家庭聚會　籲市民避免參與跨家庭聚會
【強制檢測】瑪嘉烈醫院籃球場增設流動採樣站　吉慶圍居民今起可到元朗社區中心免費檢測
今日 12:59
【強制檢測】瑪嘉烈醫院籃球場增設流動採樣站　吉慶圍居民今起可到元朗社區中心免費檢測
新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【林美戀】裕美半裸性感拍片被批行為猥瑣　林作：這是藝術【有片】
15:30 2021/01/04
【林美戀】裕美半裸性感拍片被批行為猥瑣　林作：這是藝術【有片】
【最後合照】一家三代6人先後染疫 母親自願放棄搶救與女兒ICU牽手告別
18:28 2021/01/04
【最後合照】一家三代6人先後染疫 母親自願放棄搶救與女兒ICU牽手告別
【面授安排】全港學校續停面授課至農曆年假　下周一起准中小學各級彈性回校上半日課
16:52 2021/01/04
【面授安排】全港學校續停面授課至農曆年假　下周一起准中小學各級彈性回校上半日課