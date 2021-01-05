【政府服務】公務員繼續在家工作至1月20日　一文看清政府部門最新服務安排

▲ 多個政府部門服務作出最新安排。（經濟日報資料圖片）

港府繼續延長現行多項防疫措施，公務員事務局亦宣布政府僱員特別上班安排延長至1月20日，多個政府部門的服務亦有最新安排， TOPick綜合了不同政府部門的公布，供大眾了解有關詳情。

立法會秘書處

秘書處職員繼續在家中工作安排直至1月20日，但負責為立法會會議或委員會會議提供服務，以及維持秘書處基本運作的職員和值勤人員除外。

秘書處將繼續實施現行所有的防疫措施和特別安排，詳情可按此。

海事處

油麻地海事分處、屯門海事分處、西貢海事分處、大埔海事分處、香港仔海事分處、長洲海事分處及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務，以及船員考試發證、商船船員管理服務、本地船隻驗船及諮詢服務，將繼續暫停至1月20日，已預約的服務及考試安排將會另行通知。

中區海事分處的牌照及關務服務，以及海事處的其他服務不受影響。

政府檔案處歷史檔案館

政府檔案處在1月7日至20日期間，歷史檔案館閱覽室繼續只在星期三（1月13日及20日）上午9時至下午5時45分開放，供已透過線上目錄預約借閱館藏的人士使用，每個開放日的預約名額為7名使用者，名額將以先到先得的形式分配，提供的服務只限已預約館藏的借閱服務；自助複印服務。



歷史檔案館閱覽室會暫停為未有預約館藏的公眾提供以上服務。市民在香港歷史檔案大樓內必須一直佩戴口罩，並遵從政府檔案處實施的防疫措施，包括在進入大樓時接受體溫檢測和使用酒精搓手液。

香港歷史檔案大樓展覽廳將暫停開放，訪客及公眾教育活動亦會繼續暫停至另行通知。

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記者：陳曉瑩