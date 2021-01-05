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【情竇初開】女兒凌晨4點與男同學坐客廳食杯麵 牽強解釋觸發爸爸疑心

育兒經 16:18 2021/01/05

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台灣一名爸爸，日前發現女兒凌晨4點和男同學坐在客廳，女兒牽強解釋觸發爸爸疑心。

不少家長甚為關注子女的交友狀況，台灣一名爸爸，日前在Facebook群組「爆怨公社」中發文，指有晚凌晨4點起身，發覺就讀大一的女兒還未睡覺，和一位他沒見過的「男同學」坐在客廳。女兒解釋他們只是在吃杯麵，但此理由不能令爸爸信服。

該名爸爸在帖文中表示，雖然女兒說那位男生只是同學，但女兒把對方邀請到家中，還要在凌晨4點這麼晚，令他不禁懷疑，兩人是別有用心。

女兒向他解釋，原本男同學約她吃宵夜，她想起家裏有東西吃，便邀請男生來家中，不用花錢又可以清雪櫃。聽完女兒解釋，爸爸反而覺得牽強，猜度兩人關係。

帖子引來網民熱議，不少網民認為事件「不單純」，「吃杯麵只是幌子」、「我絕對不約沒興趣的女同學半夜吃宵夜」，也有網民笑言「準備好禮金吧」、「孩子總會長大，你要忍住，畢竟當年你也是那個男同學」。

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責任編輯：王明芳

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