【得獎作品】第二屆全港小學生中文作文大賽 - 小五組別

《香港經濟日報》TOPick新聞 x 香港教育專業人員協會

第二屆全港小學生中文作文大賽

以下是小五組別得獎作品：

冠軍：饒梓弘 (沙田官立小學)

亞軍：伍嘉晞 (聖公會主愛小學), 易家吟 (元朗官立小學)<排名不分先後>

季軍：徐愿 (聖公會仁立紀念小學), 陳雋濠 (聖公會何澤芸小學)<排名不分先後>

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優異獎：(排名不分先後)

李天楠 (博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學) 岑懿澄 (海壩街官立小學) 郭芷晴 (沙田官立小學) 傅君怡 (沙田官立小學) 蘇芷彤 (順德聯誼總會何日東小學) 王焰鴻 (浸信會呂明才小學) 蘇柏熹 (英華小學) 蔡晞霖 (保良局林文燦英文小學) 楊奕 (北角循道學校) 呂犖 (高主教書院小學部)

作品欣賞

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