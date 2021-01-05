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【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院日間病房累計5人染疫　15名員工須接受檢疫

社會 17:13 2021/01/05

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（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（5日）新增32宗確診個案，患者年齡介乎至歲，宗於臨時檢測中心找出，1宗輸入個案、31宗本地感染，包括9宗涉及不明源頭感染，22宗與早前個案相關，累計宗數達9,050宗。瑪嘉烈醫院日間病房再多4人確診，涉及2名醫護和2名病人，累計5人染疫，暫未有初步確診個案。

醫管局總行政經理庾慧玲表示，15名員工被列為緊密接觸者，須接受強制檢疫，當中涉及日間病房醫護，亦有些曾照顧確診病人，目前病房仍暫停運作，未清楚有幾多病人受到影響。院方會視乎人手計劃逐步恢復日間病房服務運作，提供有限度服務，處理較緊急的個案，例如血科病人，若有必要會安排病人直接入院接受治療。

她又指，院方已在病房和相關區域取環境樣本作分析，仍等待結果，並呼籲員工到醫院附近的臨時採樣站或醫院接受檢測。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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