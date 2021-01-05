【新冠肺炎】新增31宗本地個案9宗感染源頭不明　一名診所登記護士確診

本港第四波新冠肺炎疫情回落緩慢，今日(5日)新增32宗確診個案，有31宗屬本地感染，9宗涉感染源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理庾慧玲見記者交代最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名28歲診所登記女護士確診，個案編號為第9,029宗，於旺角彌敦道歐亞銀行大廈4C室及何文田廣場230室診所工作，負責聽電話及將排板轉交醫生，1月2日最後上班，1月1日有少少發燒，工作期間有戴口罩及自行進餐，未有其他醫護列為緊密接觸者。

診所有數名同事兩邊走，涉及4位護士及2位醫生。防護中心將正了解傳染病期間曾求醫的病人名單，並要求曾由涉疫護士協助登記的病人接受測試，數目仍於點算當中，有關診所須暫停14日，及安排所有員工接受檢測。

▲ 旺角彌敦道歐亞銀行大廈西醫江大元診所一名登記護士確診。（程志遠攝）

另外，一名於救世軍長康社區展能暨宿舍服務工作的訓練員確診，個案編號為第9,032宗中心將為院舍進行檢測，2名院友列作緊密接觸者需檢疫。詳情請見【下一頁】

至於將軍澳藍田隧道地盤群組再多1宗確診個案，涉及早前確診個案的家人；至今日群組已有13宗確診個案，染疫工友工種是搭棚、雜工等，當局已要求有關地盤停工，接受檢測。

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記者：陳正怡