  • 20°C
香港時間 : 2021105日 (週二) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】新增31宗本地個案9宗感染源頭不明　一名診所登記護士確診

社會 16:41 2021/01/05

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

本港第四波新冠肺炎疫情回落緩慢，今日(5日)新增32宗確診個案，有31宗屬本地感染，9宗涉感染源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理庾慧玲見記者交代最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名28歲診所登記女護士確診，個案編號為第9,029宗，於旺角彌敦道歐亞銀行大廈4C室及何文田廣場230室診所工作，負責聽電話及將排板轉交醫生，1月2日最後上班，1月1日有少少發燒，工作期間有戴口罩及自行進餐，未有其他醫護列為緊密接觸者。

診所有數名同事兩邊走，涉及4位護士及2位醫生。防護中心將正了解傳染病期間曾求醫的病人名單，並要求曾由涉疫護士協助登記的病人接受測試，數目仍於點算當中，有關診所須暫停14日，及安排所有員工接受檢測。

旺角彌敦道歐亞銀行大廈西醫江大元診所一名登記護士確診。（程志遠攝）

另外，一名於救世軍長康社區展能暨宿舍服務工作的訓練員確診，個案編號為第9,032宗中心將為院舍進行檢測，2名院友列作緊密接觸者需檢疫。詳情請見【下一頁

至於將軍澳藍田隧道地盤群組再多1宗確診個案，涉及早前確診個案的家人；至今日群組已有13宗確診個案，染疫工友工種是搭棚、雜工等，當局已要求有關地盤停工，接受檢測。

《TOPick診症室》每集由專家拆解不同疾病，即看最新一集：

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【新冠肺炎】將軍澳藍田隧道地盤增11人確診　累計12人染疫
16:54 2021/01/04
【新冠肺炎】將軍澳藍田隧道地盤增11人確診　累計12人染疫
【新冠肺炎】林鄭稱不認為需要達致「清零」才可放寬防疫措施　當局會採取有序逐步放寬政策
今日 10:08
【新冠肺炎】林鄭稱不認為需要達致「清零」才可放寬防疫措施　當局會採取有序逐步放寬政策
【確診大廈】九龍城、元朗共增17宗個案　蔚景園、 嘉湖山莊美湖居、積福大廈上榜
22:43 2021/01/04
【確診大廈】九龍城、元朗共增17宗個案　蔚景園、 嘉湖山莊美湖居、積福大廈上榜
衞生防護中心 張竹君 疫情 傳染病 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【林美戀】裕美半裸性感拍片被批行為猥瑣　林作：這是藝術【有片】
15:30 2021/01/04
【林美戀】裕美半裸性感拍片被批行為猥瑣　林作：這是藝術【有片】
【最後合照】一家三代6人先後染疫 母親自願放棄搶救與女兒ICU牽手告別
18:28 2021/01/04
【最後合照】一家三代6人先後染疫 母親自願放棄搶救與女兒ICU牽手告別
【面授安排】全港學校續停面授課至農曆年假　下周一起准中小學各級彈性回校上半日課
16:52 2021/01/04
【面授安排】全港學校續停面授課至農曆年假　下周一起准中小學各級彈性回校上半日課