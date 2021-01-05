【得獎作品】第二屆全港小學生中文作文大賽 - 小六組別

《香港經濟日報》TOPick新聞 x 香港教育專業人員協會

第二屆全港小學生中文作文大賽

以下是小六組別得獎作品：

冠軍：黃卓恩 (中華基督教會元朗真光小學)

亞軍：曾若晞 (上水宣道小學), 何柏言 (陳瑞祺(喇沙)小學)<排名不分先後>

季軍：莫斯棋 (瑪利曼小學), 邱子泳 (瑪利曼小學)<排名不分先後>

作品欣賞

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優異獎：(排名不分先後)

劉子慧 (香港真光中學(小學部)) 余家希 (香港培正小學) 房靖唏 (香港培正小學) 呂曉錡 (保良局梁周順琴小學) 陳子樂 (聖公會何澤芸小學) 張文芳 (海壩街官立小學) 譚聯栢 (香港培正小學) 黃心怡 (瑪利曼小學) 譚樂陶 (大埔舊墟公立學校(寶胡道)) 談芷晴 (中華基督教會元朗真光小學)

作品欣賞

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