【得獎作品】第二屆全港小學生中文作文大賽 - 小六組別
教育 11:00 2021/01/05
《香港經濟日報》TOPick新聞 x 香港教育專業人員協會
第二屆全港小學生中文作文大賽
以下是小六組別得獎作品：
冠軍：黃卓恩 (中華基督教會元朗真光小學)
亞軍：曾若晞 (上水宣道小學), 何柏言 (陳瑞祺(喇沙)小學)<排名不分先後>
季軍：莫斯棋 (瑪利曼小學), 邱子泳 (瑪利曼小學)<排名不分先後>
作品欣賞
▼點擊圖片放大
+4
+3
優異獎：(排名不分先後)
|劉子慧 (香港真光中學(小學部))
|余家希 (香港培正小學)
|房靖唏 (香港培正小學)
|呂曉錡 (保良局梁周順琴小學)
|陳子樂 (聖公會何澤芸小學)
|張文芳 (海壩街官立小學)
|譚聯栢 (香港培正小學)
|黃心怡 (瑪利曼小學)
|譚樂陶 (大埔舊墟公立學校(寶胡道))
|談芷晴 (中華基督教會元朗真光小學)
作品欣賞
▼點擊圖片放大
+9
+8
匯聚親子育兒專家及名校校長坐鎮，由子女身心健康、教養到考試升學，與爸媽同行《湊得輕鬆啲》節目: video.hket.com/srvv026-1
TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ