實測真正殺滅99.9%新冠病毒長效30日　本地研發抗菌保護膜守護健

新冠肺炎疫情持續，不少人也擔心社區持續出現隱形傳播鏈，其實除了人與人之間要保持社交距離外，更要阻截間接接觸傳染的風險，才可以守護自己和家人的健康。GERMAGIC™長效防疫殺菌噴霧系列的消毒產品應用了長效智能抗病毒塗層專利技術（MAP-1™），既可高效殺滅高傳染性、抗藥性高的細菌包括新冠肺炎病毒，更可以在物品表面形成保護膜，阻止細菌病毒在物體表面黏附，長效30日殺菌抗菌，全天候守護大家健康。

GERMAGIC™長效防疫殺菌噴霧系列的消毒產品所採用的長效智能抗病毒塗層專利技術通過了美國EPA認可實驗室測試合格。有別於大部份市面上銷售的消毒產品在檢測過程採用替代病毒進行測試，EPA認證最特別的一點是使用了引發新冠肺炎的真正病毒進行測試，實證GERMAGIC™能有效殺滅99.9%新冠肺炎病毒，長效高達30日。與此同時，GERMAGIC™獲全球權威檢測機構鑑定，獲超過100份專業報告認證，能99.9%殺滅多種細菌、病毒或真菌。

不含酒精安全無毒 多場景阻截細菌病毒

疫情下，一般家居清潔會使用稀釋的漂白水進行消毒，外出的時候大家亦習慣配備酒精搓手液，這兩種產品在使用的時候亦會有一些需要留意的地方，未必適合所有日常生活應用場景使用。而GERMAGIC™長效防疫殺菌系列的產品經過不同測試實證產品安全無毒、不含酒精、不刺激皮膚，可以應用在多種不同材質的物料上。



GERMAGIC™產品通過了多重安全測試實證對人體和環境無害，所以兒童，老人也可以安心使用。GERMAGIC™隨身防護72殺菌噴霧採用了醫學級純淨水，可以代替酒精搓手液來消毒雙手，同時，外出前在衣物、手提電話、鞋履等物件噴灑，即可以在物件表面形成殺菌保護膜，令你可以安心外出，72小時內擁有可靠的防護。至於GERMAGIC™長效殺菌除臭噴霧則可以在家居或辦公室使用，直接噴灑物品表面，毋須過水清洗，或重覆噴灑，便可以形成一層30天長效殺菌的保護膜，阻截病毒傳播鏈。只需搖勻並噴塗在物件表面，靜待10分鐘讓物品表面自然風乾，並用乾布將塗層抺開，便可長效消滅99.9%細菌和病毒。



本港科研產品 本地製造信心之選

GERMAGIC™長效防疫殺菌系列產品的長效智能抗病毒塗層專利技術（MAP-1™）是由「香港科技大學——捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室」楊經倫教授團隊研發。該專利技術由本地大學團隊經過17年時間的科研成果，並由本地企業製造。

該塗層由納米微膠囊抗菌聚合物和百里香精油組成，達至物理接觸殺滅病毒，持續抗菌及防止病毒黏附。當中的原理是當微生物接觸微膠囊時，微膠囊的抗菌表面會把微生物進行物理刺破，微膠囊亦會持續釋放百里香精，破壞微生物外膜，亦能防止細菌在物件表面粘附，達至長效殺滅及截斷傳播的功效。

GERMAGIC™的產品獲超過800間幼稚園、小、中學以及全港6間大學，多個政府部門如康文署、社會福利署、水務署、機電工程署、渠務署、食環署轄下設施、公私營醫院、公營巴士公司等均有採用，足見產品安全可靠。

由即日至2021年1月31日，只要在百佳、屈臣氏、惠康、實惠等實體店或電子商店購買GERMAGIC™長效防疫殺菌噴霧系列產品滿港幤200元或以上，即可以領取港幣40元電子現金券！

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（資料由客戶提供）