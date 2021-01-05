實測真正殺滅99.9%新冠病毒長效30日　本地研發抗菌保護膜守護健康

新冠肺炎疫情持續，不少人也擔心社區持續出現隱形傳播鏈，其實除了人與人之間要保持社交距離外，更要阻截間接接觸傳染的風險，才可以守護自己和家人的健康。GERMAGICTM系列的消毒產品應用了長效智能抗病毒塗層專利技術（MAP-1TM），既可高效殺滅99.9%包括新冠肺炎病毒在內的細菌和病毒，更可以在物品表面形成保護膜，阻止細菌病毒在物體表面黏附，長效30日殺菌抗菌，全天候守護大家健康。

GERMAGICTM系列的消毒產品所採用的長效智能抗病毒塗層專利技術通過了美國EPA認可實驗室測試合格。有別於大部份市售消毒產品在檢測過程採用替代病毒進行測試，EPA認證最特別的一點是使用了引發新冠肺炎的真正病毒進行測試，實證GERMAGICTM能有效殺滅99.9%新冠肺炎病毒，長效高達30日。與此同時，GERMAGICTM獲全球權威檢測機構鑑定，獲超過100份專業報告認證，能99.9%殺滅多種細菌、病毒或真菌。

不含酒精安全無毒 多場景阻截細菌病毒

疫情下，一般家居清潔會使用稀釋的漂白水進行消毒，外出的時候大家亦習慣配備酒精搓手液，這兩種產品在使用的時候亦會有一些需要留意的地方，未必適合所有日常生活應用場景使用。而GERMAGICTM長效防疫殺菌系列的產品經過不同測試實證產品安全無毒、不含酒精、不刺激皮膚，可以應用在多種不同材質的物料上。



GERMAGICTM產品通過了多重安全測試實證對人體和環境無害，所以兒童，老人也可以安心使用。防護72殺菌噴霧採用了醫學級純淨水，可以代替酒精搓手液來消毒雙手，同時，外出前在衣物、手提電話、鞋履等物件噴灑，即可以在物件表面形成殺菌保護膜，令你可以心外出，72小時內擁有可靠的防護。至於GERMAGICTM長效殺菌除臭噴霧則可以在家居或辦公室使用，直接噴灑物品表面，毋須過水清洗，或重覆噴灑，便可以形成一層30天長效殺菌的保護膜，阻截病毒傳播鏈。只需搖勻並噴塗在物件表面，靜待10分鐘讓物品表面自然風乾，並用乾布將塗層抺開，便可長效消滅99.9%細菌和病毒。

本港科研產品 本地製造信心之選

GERMAGICTM長效防疫殺菌系列產品的長效智能抗病毒塗層專利技術（MAP-1TM）是由「香港科技大學——捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室」楊經倫教授團隊研發。該專利技術由本地大學團隊經過17年時間的科研成果，並由本地企業製造。

該塗層由納米微膠囊抗菌聚合物和天里香精油組成，達至物理接觸殺滅病毒、細菌和真菌，並能夠持續釋放抗菌效能，及抗菌防止病毒黏附在物體表面。當中的原理是當微生物接觸微膠囊時，微膠囊的抗菌表面會把微生物進行物理刺破，從膠囊内自動釋放破壞微生物外膜的百里香精油，也同時破壊微生物外膜，亦能防止細菌在物件表面粘附而把細菌散播，達至長效殺滅及截斷傳播的功效。

GERMAGICTM的產品獲超過800間幼稚園、小、中學以及全港6間大學，多個政府部門如康文署、社會福利署、水務署、機電工程署、渠務署、食環署轄下設施、公私營醫院、公營巴士公司等均有採用，足見產品安全可靠。

由即日至2021年1月31日，只要在百佳、屈臣氏、惠康、實惠等實體店或電子商店購買GERMAGICTM防疫殺菌產品滿港幤200元或以上，即可以領取港幣40元電子現金券！

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（資料由客戶提供）

