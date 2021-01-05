與6人涉7.21元朗暴動案　林卓廷擬否認控罪

▲ 涉7.21元朗暴動案，林卓廷今到區域法院應訊。(陳靜儀攝)

民主黨林卓廷等7人被指於元朗7.21事件中參與暴動，同被控1項暴動罪，案件今（5日）於灣仔區域法院提堂，各被告暫毋須答辯，以待法援批核及辯方提供法律意見；據悉，林卓廷擬否認控罪。案件押後3月23日再訊，其間各被告續准保釋候訊。

7名被告依次為林卓廷（43歲；立法會議員）、庾家豪（35歲；客戶服務員）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲；社工）、鄺浩林（26歲；廚師）、尹仲明（48歲；電器技工）及楊朗（26歲；無業），同被控1項暴動罪。

控罪指，被告於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂連同其他身份不詳的人參與暴動。

案件今於區域法院提訊，控方表示已將案情摘要存入法庭，但得悉部份被告仍在等待法援批核或法律意見。各被告暫毋須答辯，其中首被告擬否認控罪。

法官將案件押後3月23日再訊，各被告續准保釋候訊。

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記者：王仁昌