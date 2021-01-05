【天降橫財】屯門山景邨天降「鈔票雨」　3歲男童趁父午睡撒5千蚊銀紙落街

▲ 屯門山景邨天降「鈔票雨」，一名約3歲男童趁爸爸午睡撒銀紙落街。

小朋友好動貪玩，家長一時不為意，分分鐘出「意外」。屯門山景邨昨日（4日）天降「鈔票雨」，原來有年約3歲的男童趁爸爸午睡期間，取爸爸的銀包玩，將入面總值約5千元的紙幣撒落街。不少街坊見到天降橫財，大多路不拾遺，把執到的錢交給保安員。

街坊路不拾遺交保安

昨日（4日）下午1時多，屯門山景邨景業樓有鈔票從天而降，簷篷上有數十張20元、50元、100元及500元紙幣，部分紙幣散落在地面。「鈔票雨」吸引不少街坊駐足觀看，亦有人拍照及拍攝影片。

有街坊目擊事件發生，以為樓上有住戶撒溪錢，也有老街坊拿走幾張百元鈔票。一名男街坊看到有數名街坊在大廈旁執錢，更有人執到500元。不過，大部分街坊都路不拾遺，把拾獲的鈔票交給大廈保安，有街坊稱「唔好貪心，執到錢交俾保安！」

其後一名職員戴上口罩及安全帽，並繫上安全繩，把簷篷上散落的紙幣放入一個白色膠袋內，事件似乎告一段落。

貪玩男童趁父午睡取銀包玩

據知，事件由景業樓高層一單位的兩名貪玩幼童而起，包括一個約3歲的男童，他們趁爸爸午睡時，拿去他的銀包玩，並把銀包內的紙幣撒落街。

警方指從網上得悉事件後，已派員到現場了解，未收到有人報警求助。警員亦將管理處代為保管的約5千元紙幣，交還給男童的爸爸，他感謝街坊及保安員幫忙。

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責任編輯︰王明芳