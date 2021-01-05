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【新冠肺炎】醫管局加強感染控制措施 加強篩查日間服務病人

社會 16:59 2021/01/05

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庾慧玲表示，傳染病及緊急應變中央委員會今日開會，並在中央指揮委員會曾就加強感染控制措施方面進行討論，決定對日間病人加強篩查，接受日間服務的病人需在接受服務前先進行新冠肺炎測試，如需要定期到醫院接受日間服務，醫院則會安排病人每星期進行測試。她續指，如病人出現發燒，醫院將會安排獨立負壓病房接受服務及安排檢測。（陳國峰攝）

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（5日）新增32宗確診個案，包括1宗屬輸入個案。本地個案佔31宗，當中9宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生，在記者會交代最新疫情。

庾慧玲表示，傳染病及緊急應變中央委員會今日開會，並在中央指揮委員會曾就加強感染控制措施方面進行討論，決定對日間病人加強篩查，接受日間服務的病人需在接受服務前先進行新冠肺炎測試，如需要定期到醫院接受日間服務，醫院則會安排病人每星期進行測試。她續指，如病人出現發燒，醫院將會安排獨立負壓病房接受服務及安排檢測。

庾慧玲表示，醫院為病人安排日間服務時會避免提供膳食，如病人需長時間逗留在院內，醫院會安排小食及進行分隔。

庾慧玲亦表示，基於有病人的服務相對較趕急，故會考慮接受其他平台的測試結果，或接受測試後為病人提供有間隔的病房，以減少接觸其他病人。

對於員工測試方面，庾慧玲表示會以病人風險為考慮，如需外展提供老人服務的員工等可獲優先進行測試，預計數百更甚過千名員工需進行測試。她表示，安排將會盡快開展及落實，當局將會分批為他們進行測試。她續指，基於目前肺炎檢測仍有大量需求，因此不排除找測試承辦商提供協助。

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記者：曾卓鋒

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