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【新冠肺炎】再多5宗輸入個案感染新變種病毒　屬12月13日至22日英法菲抵港人士

社會 17:14 2021/01/05

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本港新冠肺炎疫情持續，今日（5日）新增32宗確診個案，1宗輸入個案、31宗本地感染，包括9宗涉及不明源頭感染，22宗與早前個案相關，累計宗數達9,050宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，公共化驗所再找到4宗與變種新冠病毒脗合，包括一名由英國回港的人士（個案編號：8510），早前兩名一同回港的家人已確診，並檢驗出同一種變種病毒，三人曾於12月21日乘坐航班CX252抵港；另外1名病人（個案編號：8962），曾於12月21日乘坐航班CX252由英國抵港。

另外2宗抵港後確診個案，分別是1名由菲律賓抵港的人士（個案編號：9003） ，乘坐航班PR300，12月22日抵港；另一位是法國經阿姆斯特丹（個案編號：9006），乘坐航班KL847，於1月2日抵港。此外，經理工大學團隊分析後，一名曾乘坐航班CX252於12月13日由英國抵港人士（個案編號：8535），同感新變種病毒。

針對收緊抵港人士入境政策。張竹君表示，早於9月由英國抵港人士，如有感染變種病毒者亦已被檢測出，有不同國家抵港人士確診是預期之內，現時本港已實施較嚴謹的入境措施，如抵港後要入住指定酒店進行21天隔離，期望這些措施有效控制疫情。

本港累計15人感染英國變種病毒，當中13人由英國抵港，2人其他地方抵港；另有２人感染南非變種病毒。

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記者：陳麗娜

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