【職場趣聞】內地公司限制員工上班如廁次數　違者甚至需要罰款

▲ 近日網上流傳指，有內地公司限制員工上班時去洗手間的次數，員工不但要在去廁所時需要登記，違規者甚至被要求罰款處理。

職場上，每間公司都有自己的規定文化，但如果連如廁這類正常生理需要都受到管制，是不是人人都能接受得到？近日，網上就流傳指，有內地公司限制員工上班時去洗手間的次數，員工不但要在去廁所時需要登記，而且每更只能去廁所1次，違規者甚至被要求罰款處理。

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據內地媒體報道，網上近日1流傳2張由廣東省東莞市安普電器有限公司發出的通告，其中一張的內容指，3名分別姓唐、黃及陶的員工「上午、下午各上2次洗手間」，所以每人被罰款10元人民幣（約港幣12元）。而另一張的內容則為4名分別姓黃、陶、符及李的員工，因為在上月21日違反公司每更只可以去廁所1次的規定，去廁所2次，因而每人被罰款20元人民幣（約港幣24元）。

▲ 網上近日1流傳2張由廣東省東莞市安普電器有限公司發出的通告，公司限制員工上班時去洗手間的次數，每更只能去廁所1次。

東莞市人力資源及社會保障局得知事件後介入，查閱公司的考勤記錄、糧單、僱傭合約及向現場工人了解之後證實事件。局方最後向涉事公司發出勞動保障監察限期改正指令書，要求改正規定並在限時內退回罰款予員工。

公司經理回應稱，由於員工經常躲在廁所吸煙、玩手機，而且屢勸不改，於是才出此下策。他又指，除了基本工資及加班津貼，公司還會發放績效獎金，給予員工數百元，頻繁上廁所只會影響到績效，而且罰款公告只是警告，實際上並未扣款。惟公司亦有承認做法可能有不合規定的地方，目前已經撤除規定。

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對此，不少網民都批評公司的做法不當，直指「這是剝削勞動力」、「資方對勞方的壓迫到令人髮指的地方」。另外亦有人笑言，公司可以直接向員工分發尿片，這樣就1次廁所都不用去了。

責任編輯：施雯雯