【新冠疫苗】旅遊業界認為全民3個月內完成接種　本港經濟或有望「V型反彈」

▲ 旅遊業界認為若全民在3個月內接種好新冠肺炎疫苗，有助盡快恢復通關及跨境往來，本港經濟或有望出現「V型反彈」。梁偉榮攝）

新冠肺炎令港人未能去旅行，港府最快2月起為市民接種新冠疫苗，有旅遊業界認為，若全港市民在3個月內完成接種疫苗，有助盡快恢復通關及跨境往來，本港經濟或可出現「V型反彈」。

東瀛遊執行董事、香港旅行社解困大聯盟顧問禤國全昨日（4日）在網上節目《香港旅遊怎麼辦》中表示，隨新冠肺炎疫苗面世，有否接種疫苗或電子針卡或成為大眾未來跨境出行時需要具備的條件之一。

禤國全指，若全港700多萬名市民能在3個月內接種疫苗，可在短時間內增強港人外遊信心，亦可逐步容許部分疫情相對穩定或大部分國民已接種疫苗的國家人士來港，情況等同「進可攻、退可守」，有望為本港經濟創做「V型反彈」，希望政府盡快作出疫苗接種安排。

他說，若全民需時一年才可完成接種疫苗，疫情或會持續未止，估計本港經濟的復甦步伐會呈「L型」。

禤國全又認為，政府應推出消費劵，刺激本地消費，部分金額則可供市民用於購買旅遊產品，為旅行社帶來生意。

日本是不少港人的「鄉下」，被問及對東京奧運如期舉行有沒有信心，禤國全稱，日本疫情近日出現反彈，除了已不准海外人士入境外，亦煞停國內本土遊，相信當地政府希望盡快控制疫情，他暫抱審慎樂觀態度。出席同一節目的香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良則指，旅遊業界都希望東京奧運可在今年7月給如期舉行。

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記者：陳曉瑩