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黃馮律師行遭凍結戶口 15名員工被拖欠12月工資涉款約30萬元

社會 17:35 2021/01/05

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黃馮律師行早前被香港律師會介入終止業務。（資料圖片）

黃馮律師行早前因嚴重違反《律師帳目規則》規定，被律師會介入律師行業務，即時終止執業。有工會收到15名該律師行的文員指，被拖欠12月的薪金及津貼，涉款逾30萬元，已向勞工處落案，並希望律師會介入。

工聯會屬下香港文職及專業人員總會今日（5日）表示，接獲15名黃馮律師行的服務提供者的員工求助，指因律師行資金遭凍結，因而被拖欠12月份的薪金及津貼，涉及金額超過30萬元。工會指，員工多為法律文員或會計文員，受聘於一間名為SUNNY GLORY HONG KONG LINITED的公司，惟暫時未清楚服務提供者與律師行的實際關係。

工會昨日（4日）已與受影響員工，到勞工處勞資關係科落案追討有關薪金及津貼。工會希望律師會與律師行負責人溝通，以盡快支付拖欠的薪津；律師行亦應盡快表明現時的僱傭關係，如決定遣散員工，應妥善處理遣散費、代通知金及雙糧等賠償問題。

TOPick已就事件向勞工處查詢，有待回覆。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

 

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