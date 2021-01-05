【頭號癌症殺手】不煙不酒常吃加工肉類隔夜菜　醫生：易致基因突變患肺癌

▲ 加工肉類及隔夜菜含有亞硝酸鹽，多吃易致基因突變誘發肺癌。

肺癌是本港頭號癌症殺手，即使不煙不酒，也有機會患上肺癌。台灣一項最新研究指出，當地有60%肺癌患者沒吸煙習慣，而女性患者中，更有高達80%是沒吸煙習慣的。當地基因營養醫學專家指出，加工肉類及隔夜菜所含的亞硝酸鹽，亦較易引發基因突變，導致患上肺癌，建議多吃原型食物。

加工肉隔夜菜含亞硝酸鹽 易致基因突變誘發肺癌

台灣基因營養醫學專家劉博仁當地節目《健康2.0》表示，肺癌分為小細胞癌及非小細胞癌。「肺腺癌」屬於非小細胞癌，與吸煙無關，以女性患者居多，近年肺腺癌患者年輕化。他表示曾認識一名女教授，對方不煙不酒、生活習慣良好，持續咳嗽一段時間，求診後確診患「肺腺癌」。

台灣最新研究指出，當地有60%肺癌患者沒吸煙習慣；女性患者中，更有高達80%是沒吸煙習慣的。劉博仁表示，台灣中央研究院曾進行一項廣泛研究，發現台灣女性體內有種稱為「APOBEC」的基因是較易變異的。

縱然不煙不酒、不下廚，但生活中含有的微量PM2.5、煙燻燒烤食物所產生的多環芳香烴，以及加工肉類、隔夜菜所含的亞硝酸鹽，亦較易引發基因突變，導致患上肺癌。他提醒大眾，為預防癌症，要盡量吃原型食物（whole food），進食隔夜菜時也要小心，尤其是葉菜類。

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持續咳嗽或是肺腺癌症狀

另外，台灣胸腔外科醫生陳百璽亦在節目中表示，臨床上遇到的肺腺癌患者幾乎也無咳嗽症狀，再三詢問後，患者才表示好像有輕微乾咳、喉嚨有點癢。

陳百璽醫生指，以典型症狀而言，咳嗽是最常見症狀，若出現喘或胸痛症狀，代表病情已趨嚴重，甚至可能已有轉移現象。若出現「非典型」症狀，患者會感到肩膀痛、上背痛，可能是脊椎轉移，已影響至神經等。大部份患者確診時，往往已是第4期肺腺癌。

他表示，據統計，第四期患者存活率為5年的，僅佔大約5%至10%。早期肺癌若腫瘤小於1cm，治癒率約為90%，有5年存活率。因此，若持續咳嗽、喉嚨癢，宜盡早求醫檢查，盡早醫治。

預防癌症3大飲食對策

基因營養醫學專家劉博仁列出三類有助預防癌症的食物，解釋如下：

維他命B雜：例如全穀雜糧。美國哥倫比亞大學曾進行一項動物實驗，證明維他命B雜有助減少身體發炎的情況。

魚油：中小型魚，以深海魚較佳。因魚肉含有EPA和DHA，可以對抗PM2.5的（微細懸浮粒子）污染所造成的肺部發炎，並有助抑制自由基。

硒質：例如堅果。

劉博仁續稱，台灣有研究發現，魚油加硒質，可以抑制肺腺癌腫瘤幹細肥至25%。

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責任編輯：羅嘉欣