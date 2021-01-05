涉組織未經批准集會　黎智英李柱銘等8人如期2月開審

▲ 被告之一李柱銘今到灣仔區域法院應訊。(陳靜儀攝)

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨成員李柱銘、前立法會議員李卓人等8人，被控於去年8月18日組織及參與未經批准集會，8人否認控罪，今（5日）於區域法院進行審前覆核。案件將依期在今年2月16日開審。黎智英因涉另案還押候審，李卓人指黎今天精神面貌良好，他們用手勢向黎打氣時，黎亦以心形手勢回應。

被告依次為黎智英（73歲；商人）、李卓人（63歲；職工盟秘書長）、吳靄儀（72歲；大律師）、梁國雄（64歲；自僱人士）、何秀蘭（65歲；退休人士）、何俊仁（68歲；律師）、梁耀忠（66歲；立法會議員）及李柱銘（81歲；大律師）。

▲ 被告之一吳靄儀。(陳靜儀攝)

8人否認1項組織一個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪；同案被告區諾軒（32歲；大學講師）則擬認罪。

案件今天以內庭形式進行審前覆核，案件將依期於今年2月16日開審。黎智英因涉另案還押候審，其餘被告則續保釋候訊。

李卓人離開法庭時指，庭上只有黎1人身處犯人欄內，並有4名懲教人員在旁，李指黎的精神面貌良好，當他們用手勢向黎打氣時，黎亦以心形手勢回應。

▲ 被告之一何俊仁。(陳靜儀攝)

控罪指，各被告於2019年8月18日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該遊行屬未經批准集結。

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記者：王仁昌