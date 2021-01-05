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【年輕爸媽】16歲誕女當新手爸媽做YouTuber賺錢　年輕爸爸難抵養家壓力上吊輕生

育兒經 18:41 2021/01/05

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美國一名19歲年輕爸爸疑不堪養家壓力上吊身亡。

年輕人的觀念愈來愈開放，導致出現了不少年輕爸媽，但其抗壓能力成疑。美國一對年輕小情侶因意外懷孕，16歲成為年輕爸媽，其後決定投身做YouTuber幫補家計。今年5月，二人再誕一女，但小爸爸疑難抵湊女壓力，加上抑鬱症發作上吊輕生。家人其後將他的部分器官捐出，遺愛人間。

綜合外國傳媒報道，美國著名親子YouTuber Camryn及Landon Clifford，拍拖1年多便意外懷孕，兩人誕下女兒Collette，年僅16歲時便成為年輕爸媽。

小爸爸昏迷6日後死亡。（Cam&Fam IG圖片）

起初兩人把育兒日常拍成影片分享給親友，沒料到在網上大受歡迎，之後共同創立「Cam＆Fam」頻道成為知名YouTuber，至今逾158萬人訂閱，從中賺取不少收入。

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網民批評︰小孩帶小孩

去年5月兩人19歲再為人父母，誕下女兒Delila。不過有網民批評，兩人是為了豐富影片的內容才繼續生B，有人更認為是「小孩帶小孩」，引起不少爭議。

直到8月，Camryn透過影片透露Landon過身的噩耗，一家人看似幸福的背後，原來暗藏黑暗面。

小爸爸於去年5月再為人父。（Cam&Fam IG圖片）

小爸爸患抑鬱及ADHD

Camryn悲痛指出，老公其實有長期抑鬱、焦慮症，以及專注力不足及過度活躍症（ADHD），「他一直與病魔對抗，飽受精神問題的痛苦。」

她透露在事發當日，兩人就教育問題發生爭執，短暫分開冷靜一下。之後她到車庫尋找老公，竟發現老公上吊，緊急切斷繩索將他送院急救，但他因長時間缺氧，昏迷6天後宣布腦死。家屬最後忍痛拔喉，將他的部分器官捐出，遺愛人間。

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混合服強效藥或令病情惡化

據悉，Landon生前為對抗病魔，同時服用3種藥物，其中2種藥物都是強效藥物，若混合一起容易上癮，甚至致命。Camryn表示，老公早上起床為了提醒精神，會服用興奮劑；晚上則服用鎮定劑讓自己平靜，令他的病情愈趨惡化。

Camryn表明會繼續經營頻道及社交平台，近日她發布成為單親媽媽的生活點滴及湊女辛酸，在影片中說到老公時，更忍不住落淚。

他本應有很長的路要走……我希望他仍在，我們非常掛念你，你是最好的爸爸及丈夫。

同場加映︰營養師解構6大邪惡色素或影響兒童專注力

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責任編輯︰林綺玲

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