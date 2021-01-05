上環及佐敦青年宿舍工程共斥資12億元　2024年完工交東華三院及女童軍營運

▲ 東華三院位於上環文武廟側的所空置校舍，將改建青年宿舍，2024年下半年落成。（資料圖片）

再多兩個青年宿舍項目即將動工，斥資逾12億元，選址位於佐敦渡船街及上環文武廟側，分別提供房間565個及210個，以單人房為主，預計2024年下半年落成。政府稱，項目供18至30歲合資格青年申請入住，租期最長5年，租金為市值六成以下，由非牟利機構營運。

青年宿舍計劃，早於2011/12年度由前特首曾蔭權提出，共7個項目。然而至今僅一個位於大埔的項目，去年落成啟用；有1,680個宿位、元朗馬田壆的項目則預計今年第三季落成；其餘5個項目仍未動工。民政事務局向立法會提交文件，指女童軍的佐敦項目，以及東華三院的上環項目，最快今個立法年度動工。

女童軍的佐敦項目規模較大，位於佐敦道與渡船街交界，青年宿舍建於女童軍新總部大樓之上，樓高23層，提供房間565個，包括542個單人房，11個雙人房及12個無障礙房間；另設公用設施包括洗衣房、茶水間和活動空間，以及一個管理處，總建築樓面面積約為1.83萬平方米。新大樓的青年宿舍部分，涉款7.66億元；女童軍將在青年宿舍建成後，以自負盈虧形式營運。

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責任編輯：吳卓峰