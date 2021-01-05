上環及佐敦青年宿舍工程目標今年動工　2024年完工交NGO營運

▲ 東華三院位於上環文武廟側的所空置校舍，將改建青年宿舍，2024年下半年落成。（資料圖片）

再多兩個青年宿舍項目即將動工，斥資逾12億元，選址位於佐敦渡船街及上環文武廟側，分別提供房間565個及210個，以單人房為主，預計2024年下半年落成。政府稱，項目供18至30歲合資格青年申請入住，租期最長5年，租金為市值六成以下，由非牟利機構營運。

青年宿舍計劃，早於2011/12年度由前特首曾蔭權提出，共7個項目。然而至今僅一個位於大埔的項目，去年落成啟用；有1,680個宿位、元朗馬田壆的項目則預計今年第三季落成；其餘5個項目仍未動工。民政事務局向立法會提交文件，指女童軍的佐敦項目，以及東華三院的上環項目，最快今個立法年度動工。

女童軍的佐敦項目規模較大，位於佐敦道與渡船街交界，青年宿舍建於女童軍新總部大樓之上，樓高23層，提供房間565個，包括542個單人房，11個雙人房及12個無障礙房間；另設公用設施包括洗衣房、茶水間和活動空間，以及一個管理處，總建築樓面面積約為1.83萬平方米。新大樓的青年宿舍部分，涉款7.66億元；女童軍將在青年宿舍建成後，以自負盈虧形式營運。

至於東華三院的項目，位於上環文武廟側的空置校舍，將拆卸和改建成青年宿舍大樓，樓高21層，提供房間210個，包括118個單人房及92個雙人房，即宿位約302個宿位；也設公用設施和管理處。而青年宿舍的地面層，則用作文化廣場。政府稱青年宿舍大樓跟現有文武廟，會著重視覺和設計協調，造價約4.35億元。

政府預計今個立法年度內，向立法會財委會尋求撥款，獲批撥款後將開展建造工程，兩項目預計2024年下半年完工。

青年民建聯總監顏汶羽認為，青年宿舍計劃的推行進度極緩慢，令香港青年極度失望。他建議政府於兩年內，租用或改建酒店賓館，提供不少於5,000個青年宿位，也可於賣地條款設限制，以公私營合作模式落實青年宿舍項項目，針對性處理青年住屋問題。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰