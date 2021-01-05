【英國升學】英政府宣布再次取消GCSE及A-Level考試　港媽：一有機位女兒就返英

▲ 英國政府宣布取消今年GCSE及A-Level考試。（受訪者提供）

英國新冠肺炎病毒變種致疫情再度爆發，其中英國去年12月29日單日確診人數突破5萬人。英國政府宣佈再次取消今年會考（GCSE）及高考（A-Level），並即日起關閉中小學，改為遙距網上學習直到2月中。有升學中心引述英國院校指，預料將沿用去年引進的「中央評估成績」（Centre Assessed Grades, 下稱CAG）評估成績，受影響的香港留學生人數達1,200人。

因香港政府上月下旬禁止英國航班抵港，飛往英國的航班亦陸續取消，不少留學生目前仍滯留香港，取消公開試將大為影響這批學生評分。今更有報道指，所有抵英人士需要出示72小時內新冠病毒陰性檢測結果。

有今年將考GCSE的學生家長表示，待航機一恢復便會讓女兒立刻回英繼續學業，

英國那邊上網課更加完善，有甚麼不明白可詢問老師。

英國再取消會考及高考 改以CAG評分

▲ Oxford International College首席教育總監Yasmin Sarwar預計，今年將繼續CAG評分。（受訪者提供）

受疫情影響，英國去年首次取消所有公開試，並以CAG取代學生成績，評核方法是由學校老師綜合學生的模擬考試成績及日常表現的預期分數，當局再作調整。為英國G5頂尖大學出任面試官的私立預科學院Oxford International College首席教育總監Yasmin Sarwar預料，今年將會沿用CAG，但鑑於去年爭議較大，當局將放鬆評級，不會要求與疫情前考試水平一致。

升學中心英識教育資深顧問王紫婷指，英國大學早已預備以CAG評分收生，部分頂尖大學及學系如醫科早於去年底已自行舉辦入學試及面試，故收生程序影響不大，但若考生有會考成績作參考，將比沒有考會考的考生有優勢。但她指若考生有意報讀香港大學，則可能受到影響，建議學生密切留意或向個別大學查詢收生準則。

禁英航班抵港 學生滯留將影響成績

▲ 資深教育顧問陳元炫表示，滯留香港的學生成績將會受影響。（受訪者提供）

資深教育顧問陳元炫表示，英國取消公開試令約1,200名香港留學生受影響。由於疫情影響，今年只有七成學生回港過聖誕，但香港政府去年12月下旬開始禁止英國航班抵港，赴英航班陸續取消，不少留學生仍滯留香港。陳元炫指出，這些學生首當其衝最受到影響，以CAG評分及網上學習，學生需要付更多時間及努力以爭取較佳成績，而香港英國時差無疑有礙學習。

學生家長：一有機位便返英國

因大部分寄宿學校在停課期間將維持開放宿舍，已抵校學生不用離校或到寄宿家庭居住，學生可跟隨英國時間表留在學校宿舍補課。今年女兒將考GCSE的吳太接受TOPick訪問時表示，女兒決定在聖誕前提早回港，沒想到航班取消未能飛回英國，決定待港府恢復航班後立即返回英國。

一有機位便回英國，女兒說英國上網課較香港好，在英國上網課遇上不明白的問題可直接詢問老師，學習比較方便。

家長不擔心英國病毒變種

被問及會否擔心英國病毒變種致增加感染性，吳太認為現時全球的危險性一樣大，

香港也不見得特別安全，病毒不一定只在英國傳播。而女兒飛返英國後，復活假將不會回港。

吳太再指，英國寄宿學校的宿舍衛生並非所説的嚴峻，「宿舍較香港空曠，空氣更加流通，我會提醒女兒做好衛生及防疫措施。」

對於GCSE考試取消，吳太表示女兒雖擔心CAG影響評分，但目前已有心儀大學的有條件取錄（Conditional Offer），故未有影響將來的大學選校。

陳思銘：學生應更加努力面對校內測試

▲ 英識教育創辦人陳思銘表示，學生應更加努力面對校內測試。（受訪者提供）

英識教育創辦人陳思銘指，過去一年疫情下，英國公立學校缺乏資源，難以實行網上教學，有調查指少過1成公立學校可以全日直播上課，而私立學校則高達7成，令公立學校及私立學校的差距再度兩極化。但他指香港學生習慣做「Deadline Fighter」，公開試表現較佳，但接下來若要持續應付校內的測試，相信會較吃力。

同場加映︰徐榮分享英國中學選校首要條件

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記者：梁節儀