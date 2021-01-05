找換店職員被劫4.5億日圓　涉駕車接載劫匪巴漢否認搶劫開審

▲ 被告簡志成否認搶劫罪，案件今於高等法院開審。(楊詠渝攝)

2018年尖沙咀發生找換公司職員運送款項期間，遭劫去4.5億日圓（折約3,200萬港元）劫案，涉案疑負責駕駛七人車接載劫匪的巴基斯坦籍男子今（5日）於高等法院否認搶劫罪受審。

涉案被告簡志成（Khan Khurram Bashir）（37歲）被控於2018年2月9日，與Thapa Kenis、Muhammad Yamin Butt及其他不知名人士，在尖沙咀搶劫ABUSTAN Danielle John 和亞新逾4.5億日圓現金，折約3,200萬港元。

控方今於開案陳詞中指，涉案的找換公司為位於尖沙咀的Wall Street Exchange ，案發當日數名找換店職員將共逾4.5億日圓現金分裝於兩個分別為黑色和紫色的行李箱，並於早上11時半將款項運送至銀行。

當職員行經一條後巷時，一群蒙面男子從七人車下車後接近找換店職員，不久，該批蒙面男子就從後巷搶去行李箱並返回車上逃去。控方指當時有一名貨車司機在路邊等候同事搬貨，他目睹有數名蒙面男子手持一些東西下車，他認為事件有可疑，因此將七人車的車牌、款式等記下並報警。

警方其後於多處設置路障，最終於美孚新邨附近截獲目標車輛，當警員接近目標車輛時，後座兩人跳車逃去，而坐在司機位的被告，及另一名坐在前座的乘客則被捕，警方其後於車上起回4.5億日圓現金及一個紫色行李箱。

控方指案發時沒有人目擊搶劫經過，但有關款項目失竊不久後，載有款項的紫色行李箱在七人車上被起回，陪審團或需作出推論。而本案的爭議在於，當搶劫發生時，被告是否同謀之一，他對搶劫一事有否認知。

▲ 貨車司機楊凱生今於高等法院作供。(楊詠渝攝)

控方其後傳召目擊七人車的貨車司機作供。司機楊凱生供稱，他於案發當日早上在尖沙咀一帶停車等候同事搬貨期間，聽到一下很大聲的關車門聲音，他因此留意到涉案的七人車。

楊其後目睹數名戴著面具的人下車，楊心生懷疑，故將車牌號碼等記下，隨後楊再目擊該批人士拖著兩個行李箱從後巷跑出，其中一個行李箱是紫色的。楊又供稱看見該批戴著面具的人士手持一些銀包類似金屬的物品，但他並不肯定是什麼。案件明（6日）續審。

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記者：楊詠渝