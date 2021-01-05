【恩愛夫妻】張頴康放閃慶祝相識14年　感激麥雅緻共伴人生：由青年變父母

▲ 張頴康跟麥雅緻慶祝相識14周年。

張頴康跟麥雅緻（Angie）是圈中模範夫妻，在2012年結婚的張頴康與麥雅緻，二人育有長女張雅喬（小豆）和細仔迅橋（小花生），一家四口非常幸福。張頴康與麥雅緻雖然結婚已8年，仍然十分甜蜜。

阿康今天在個人社交平台上載兩張於車廂與太太的合照，一張是他們在車內，身旁及手上都有很多甜品。另一張相，二人嘴對嘴自拍，閃到爆。

▲ 二人車廂放閃。（取自facebook）

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張頴康並寫道：「因為疫情嘅緣故，相識14周年紀念日想坐低簡單食個甜品都唔得！阻我哋唔到嘅，雖然喺車入面食係『呢hea』啲，不過最緊要嘅，係有個地方俾我哋一齊緬懷吓14年前嘅今日發生過嘅事！」

他又指：「我哋大家都覺得呢14年，由兩個單身嘅青年人，變成一對父母，轉變真係好大！真係要多謝當年嘅社交平台Friendster同MSN Messenger，幫我喺14年前嘅今日約咗呢個女仔出嚟睇戲！老婆，多謝你當日應約，而令到我哋有咁大嘅轉變！我愛你。」

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張頴康感激太太

張頴康和麥雅緻出名恩愛，阿康更因為患有「銀屑病」（俗稱牛皮癬），太太卻一直不離不棄地陪伴抗病，令阿康十分感動。

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張頴康於《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》摘下「最喜愛TVB飛躍進步男藝員」，曾表示感激太太一直的支持：「如果無我老婆，張頴康冇可能用演員身份去拎呢個獎！多謝我老婆！我愛你！」

同場加映 李旻芳黃耀英專訪