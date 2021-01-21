【保暖被】鼻敏感人士宜用大豆被及牛奶蛋白纖維被　被芯專家：質感及保暖度媲美羽絨及羊毛【附揀被貼士】

▲ 近年大熱的大豆被及牛奶蛋白纖維被有甚麼特性？

天氣愈來愈冷，晚上睡覺是蓋一張保暖的被子很重要！近年新興大豆被及牛奶蛋白纖維被，他們性價比強而且很環保。今集《活得健康啲》就有請卡撒天嬌香港有限公司（Casablanca）市場部總監張曉欣（Vivian）為大家分享這兩款被的特性。

點擊大圖了解不同被芯：

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踏入冬季，一般人多選擇甚麼被？

Vivian指，被的種類有很多種，比較傳統的選擇分別有羽絨被及羊毛被。因為羊毛被比較重身，即使你翻身也未必會踹被；而羽絨被比較蓬鬆、輕盈度

及保暖度都相對高。

近年，大豆纖維被及牛奶蛋白纖維被開始受歡迎，因為它們的價錢親民，保暖度相對足夠，可以彌補羽絨被或羊毛被的不足。

大豆被及牛奶蛋白纖維被更環保

大豆被及牛奶蛋白纖維被都是天然物料，使用不能食用大豆或牛奶轉型成材，是環保綠色的選擇，而且親膚性強，適合皮膚敏感及鼻敏感人士使用。

大家使用它們，既減低消耗動物材料，又能支持使用綠色環保產品。

大豆被 約$399-$599

大豆被以大豆豆粕為原料，因為它可以再持續生產的原料，稱為「新世紀綠色環保纖維」，而且保暖度及柔軟度都可跟羽絨被媲美。因此，適合鼻敏感或呼吸道敏感人士使用。

牛奶蛋白纖維被 約$599-$799

牛奶蛋白纖維被採用生物技術，完成濕紡工藝後，將液態牛奶製成牛奶蛋白纖維。因為牛奶蛋白纖維內含天然保濕因子，不會因為磨擦肌膚而將水份流失

保暖度好及手感相當柔順，而且價錢相當親民。

暴曬被芯會破壞被內纖維或結構

羊毛被及羽絨被清洗時，不可機洗，只可乾洗。可是，大豆被及牛奶蛋白纖維被的清洗工序簡單得多。

Vivian表示兩種物料均可放心濕洗或者乾洗，濕洗建議不可用高於30度，如果用乾衣機烘乾亦不可高於60度。大家可根據洗滌標示清洗，令被芯更持久耐用。

此外，Vivian提醒大家，不要暴曬大豆被及牛奶蛋白纖維被的被芯，因為暴曬後會破壞被內的纖維或結構。

如何選擇合適自己的被芯？

其實如果要求被芯有高的保暖度及輕巧度，可以選擇鵝絨被芯，鵝絨較鴨絨絨球較大，鎖著更多溫暖，因鵝是草食動物，較少天然動物氣味。更高要求者，可選擇高緯度國家—如匈牙利、波蘭等產地。當地寒冷氣候與無污生態環境，鴨及鵝生長的絨朵較健康與飽滿。

至於喜歡羊毛被芯的用家，可選擇有認證的產品，例如澳洲羊毛，因為它們都有Woolmark認證。

澳洲氣候溫度合適羊隻生長，當地的出產管理也非常嚴謹細緻，質素產量穩定，出產羊毛更柔軟、有彈性，名列其他產地的羊毛。

Vivian比較了4種被芯的特性，大家可以按照自己的需要選擇合適自己的被芯。

被芯類別 價錢 保暖度 輕巧度 耐用性 大豆 2（最便宜） 4 4 5 牛奶蛋白纖維 3 3 3 5 羽絨 5（最貴） 4 5 4 羊毛 4 5 1 3

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記者：王芷瑩