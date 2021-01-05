【新冠肺炎】機場自助登機閘口由今起投入服務　面應用無接觸式技術減少旅客與設施表面接觸

▲ 機場的自助登機閘口由今日起投入服務。(資料圖片)

香港國際機場於今(5日)指，繼2018 年於一號客運大樓禁區入口應用自助保安閘口後，機場的自助登機閘口亦由今日起投入服務，為離境旅客提供無接觸式的體驗。



機場指，首批自助登機閘口現時設於一號客運大樓 10 號至 36 號登機閘口，而其他登機閘口亦會分階段裝設。自助保安閘口及自助登機閘口皆採用生物特徵及無接觸式技術，當旅客於自助保安閘口自行掃描證件及登機證，並於自助保安閘口鏡頭前展示容貌以核實身分後，便可輕鬆行經自助登機閘口直接登上飛機，期間無需再出示證件。

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於疫情下，無接觸式登機程序不但可減少旅客與設施表面的接觸和與他人的互動，更能縮短登機時間；而自助保安閘口亦已擴展至應用於過境/轉機流程，以加快及提高證件檢查的準確性。



同時，香港國際機場亦正測試無接觸式升降機。升降機內外的按鈕面板均裝設感應器偵測使用者手部動作，使用者無需直接按鈕。目前機場設有六部無接觸式升降機，於 2021 年年底前，客運大樓內 29 部旅客升降機將全面應用無接觸式技術。

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責任編輯：洪芷晴