涉安泰邨裝修合謀定價　6承辦商及責人負違競爭例罰款共逾326萬

▲ 涉安泰邨裝修合謀定價，6承辦商及負責人違競爭條例罰款共逾326萬。(經濟日報資料圖片)

公共屋邨觀塘安泰邨早年被揭有裝修承辦商涉瓜分市場及合謀定價，6間承辦商及兩名相關人士早前被裁定違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。競爭事務審裁處今(5日)就刑罰頒下判詞，6間公司及兩名負責人罰款共逾326萬。

6涉案承辦商為馮氏機電工程有限公司、義興鐵器土木油漆工程、雅閣建築裝修工程公司、興盛建築公司、聯合裝飾工程有限公司及陶記營造廠有限公司，另兩名答辯人為上述公司的負責人黃偉銓及黃富新。

審裁處法官於判詞中指，各答辯人於早前已於不同階段承認責任，並採取了合理行動，節省了競委會及審裁處時間，基礎金額，以銷售價值，嚴重性百分比，因應加重懲罰及求情因素而作出調整。

法官同意競委會陳詞指，樓層編配安排及價格協調安排屬於嚴重違反競爭行為，反競爭行為佔了相當大的巿場份額，且6間公司的行為旨在消除他們之間競爭，而他們是彼此最直接的競爭對手，於不理會房委會確警告不要「分餅仔」的情況下而作出的。

競委會建議嚴重性百分比為24%，惟法官認為應訂於20%，因本案所涉及所競爭的業務實體數日、巿場份額及伙數和銷售價值相對早前案例為少，6間公司在1,508伙中，裝修了了429伙，佔28%。

法官指本案發生於2017年6月至11月期間，房委會轄下的屋苑遍佈港九新界和離島，而承辦商共有約223個。反競爭行為的廣泛性對屋苑用戶造成傷害，對競爭法的實施是威脅，因此有必要提高懲罰。

法官認為幅度是20%，但不會於本案施行額外罰款。至於15%特定阻嚇罰款，競委會認爲《條例》下的罰則是要對反競爭的行爲收阻嚇作用，法官認為即使向答辯公司增加特定阻嚇罰款，整體仍未達法定上限，既然《條例》下的罰款已收阻嚇作用，法官認爲若要再提高罰款，必須具充分理由。

法官引述部份答辯人的抗辯書和書面陳詞，當中詳細解釋了房委會的承辦商制度的成立及如何在幾十年年以來帶給住戶良好的服務和社會價值。因每類型的單位面積和室內佈局都一樣，而工程的規範、品質、材料、人工、成本也一樣，屋苑的承辦商認爲住戶按面積裝修的價錢應是一樣的，這是為保障合理成本和利潤，不向住戶胡亂收費。

法官認為有關說法根本就是構成合謀定價，並非求情理由。他們聲稱共用一個駐邨辦事處，有序地清除泥頭、分層派傳單、減輕成本，提供價廉物美的服務，不逼住戶選擇任何承辦商，有關做法不能減輕他們在競爭法下的責任。

法官不認為6名答辯公司有犯罪意圖，只是依循多年做法，未能適應法律的改變。法官考慮過所有因素及作出扣減後，判6間公司罰款由33萬至59萬元，兩名負責人則罰款20萬及60萬元，並須支付部份訟費，部份答辯人申請分期支付罰款亦獲批。

涉案屋邨安泰邨一期分別由明泰樓及智泰樓組成，房委會於2017年初分別邀請涉案6間承辦商成為指定承辦商，各承辦商其後加入一個名為「安泰一」的WhatsApp群組，並以抽籤方式將樓層分成6組，每間承辦商獲編配約70個單位。

各承辦商承認根據上述樓層編配安排，不會「搶」或招攬不獲分配予自己的單位裝修工程，如遇並非由自己負責的客人，會指示客人光顧事先編配的承辦商，承認價格協調安排是為方便樓層編配訂立，以令租戶降低尋找其他承辦商意慾。

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記者：林育慧

